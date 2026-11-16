Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin yankıları sürüyor… Lübnan’da Türkiye rüzgârı İsrail’de panik havası!

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Lübnan'da Türkiye rüzgârı" başlıklı köşe yazısında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretini ve İsrail basınındaki yansımalarını değerlendirdi.

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da gördüğü ilgiden İsrail'in rahatsız olduğunu belirten Tayiz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail medyası hemen ayağa kalktı. Haberler peş peşe geldi. Yorumlar sertleşti. Panik havası oluştu."

TRABLUSŞAM'DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandığını aktaran Tayiz, özellikle Trablusşam'daki görüntülere dikkat çekti.

Tayiz, ziyaret sırasında Türk bayraklarının açıldığını, tekbirler getirildiğini ve halkın Bilal Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Erdoğan'ın yalnızca resmî temaslarla yetinmediğini vurgulayan Tayiz, Mevlevihane'yi ziyaret ettiğini, camilerde namaz kıldığını ve farklı dinî toplulukların temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.

"İSRAİL'İN YASAKLADIĞI İSİM LÜBNAN'DA ALKIŞLANIYOR"

Bilal Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara karşı açıklamalarını hatırlatan Tayiz, İsrail'in daha önce Erdoğan'ı ülkeye girişini yasakladığı isimler arasına aldığını belirtti.

Tayiz, İsrail basınının tepkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"İsrail'in yasakladığı isim, Lübnan sokaklarında alkışlanıyor. İsrail medyasının telaşı da bu yüzden."

İSRAİL GAZETELERİ ZİYARETİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Kurtuluş Tayiz, İsrail basınından Jerusalem Post, Times of Israel ve Maariv'in Bilal Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdiğini aktardı.

Tayiz'in yazısına göre İsrail gazeteleri, ziyareti Türkiye'nin Lübnan'daki etkisini artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

İsrail basınında ziyaretin bir "yumuşak güç hamlesi" şeklinde yorumlandığını belirten Tayiz, özellikle Trablus ve Akkar bölgelerindeki karşılamaların dikkat çektiğini ifade etti.

FARKLI SİYASİ VE DİNÎ KESİMLERLE TEMAS KURDU

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da yalnızca Sünni çevrelerle değil, farklı siyasi ve dinî gruplarla da görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Tayiz, Nebih Berri, Velid Canbolat ve Bahiye Hariri ile yapılan temaslara dikkat çekti.

İsrail basınının bu görüşmeleri Türkiye'nin Lübnan'daki ilişkilerini genişletme çabası olarak değerlendirdiğini kaydetti.

"LÜBNAN'DA TÜRKİYE'NİN SESİ YÜKSELDİ"

Kurtuluş Tayiz, yazısının sonunda Bilal Erdoğan'ın Gazze konusundaki tutumunun Lübnan halkında karşılık bulduğunu vurguladı.

Tayiz, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü Lübnan'da Türkiye'nin sesi yükseldiğinde, onlar için her şey değişiyor."