  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi? 5 bin 200’den fazla sefer etkilendi! ABD’de uçuşların ne zaman normale döneceği açıklandı İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı… ABD’de uçuşlar 4 saat durdu! Trump sessizliğini bozup Biden’ı hedef aldı Nevşehir'de feci kaza! Otobüs ata çarptı, yedek şoför kurtarılamadı… Irak’ta büyük hesaplaşma kapıda! Zeydi’den silahlı gruba bir hafta süre… Fransa'da yıkıldık 11 yıl sonra yeniden sahaya çıktı! Ronaldinho 46 yaşında formayı giydi Bakan Gürlek'ten Filistin'in 38'inci yılına özel paylaşım: Adaletin ve vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz Akdeniz'de nefes kesen operasyon! AB güçlerinden Rus tankerine şok baskın
Gündem Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin yankıları sürüyor… Lübnan’da Türkiye rüzgârı İsrail’de panik havası!
Gündem

Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin yankıları sürüyor… Lübnan’da Türkiye rüzgârı İsrail’de panik havası!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bilal Erdoğan’ın ziyaretinin yankıları sürüyor… Lübnan’da Türkiye rüzgârı İsrail’de panik havası!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı sıfatıyla Lübnan'ı ziyaret eden Bilal Erdoğan’ın büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandığını ve Lübnan'da adeta “Türkiye rüzgârı” estiğini belirten Kurtuluş Tayiz, ziyaretin İsrail’de panik havası oluşturduğunu söyledi.

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, "Lübnan'da Türkiye rüzgârı" başlıklı köşe yazısında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretini ve İsrail basınındaki yansımalarını değerlendirdi.

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da gördüğü ilgiden İsrail'in rahatsız olduğunu belirten Tayiz, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail medyası hemen ayağa kalktı. Haberler peş peşe geldi. Yorumlar sertleşti. Panik havası oluştu."

TRABLUSŞAM'DA TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandığını aktaran Tayiz, özellikle Trablusşam'daki görüntülere dikkat çekti.

Tayiz, ziyaret sırasında Türk bayraklarının açıldığını, tekbirler getirildiğini ve halkın Bilal Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Erdoğan'ın yalnızca resmî temaslarla yetinmediğini vurgulayan Tayiz, Mevlevihane'yi ziyaret ettiğini, camilerde namaz kıldığını ve farklı dinî toplulukların temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.

"İSRAİL'İN YASAKLADIĞI İSİM LÜBNAN'DA ALKIŞLANIYOR"

Bilal Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara karşı açıklamalarını hatırlatan Tayiz, İsrail'in daha önce Erdoğan'ı ülkeye girişini yasakladığı isimler arasına aldığını belirtti.

Tayiz, İsrail basınının tepkisini şu sözlerle değerlendirdi:

"İsrail'in yasakladığı isim, Lübnan sokaklarında alkışlanıyor. İsrail medyasının telaşı da bu yüzden."

İSRAİL GAZETELERİ ZİYARETİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Kurtuluş Tayiz, İsrail basınından Jerusalem Post, Times of Israel ve Maariv'in Bilal Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdiğini aktardı.

Tayiz'in yazısına göre İsrail gazeteleri, ziyareti Türkiye'nin Lübnan'daki etkisini artırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi.

İsrail basınında ziyaretin bir "yumuşak güç hamlesi" şeklinde yorumlandığını belirten Tayiz, özellikle Trablus ve Akkar bölgelerindeki karşılamaların dikkat çektiğini ifade etti.

FARKLI SİYASİ VE DİNÎ KESİMLERLE TEMAS KURDU

Bilal Erdoğan'ın Lübnan'da yalnızca Sünni çevrelerle değil, farklı siyasi ve dinî gruplarla da görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Tayiz, Nebih Berri, Velid Canbolat ve Bahiye Hariri ile yapılan temaslara dikkat çekti.

İsrail basınının bu görüşmeleri Türkiye'nin Lübnan'daki ilişkilerini genişletme çabası olarak değerlendirdiğini kaydetti.

"LÜBNAN'DA TÜRKİYE'NİN SESİ YÜKSELDİ"

Kurtuluş Tayiz, yazısının sonunda Bilal Erdoğan'ın Gazze konusundaki tutumunun Lübnan halkında karşılık bulduğunu vurguladı.

Tayiz, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü Lübnan'da Türkiye'nin sesi yükseldiğinde, onlar için her şey değişiyor."

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...
Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

Gündem

Bilal Erdoğan neye uğradığına şaşırdı! Lübnan'da kendisini gören halk bir anda...

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamza

Ziyaret önemli ama kimse endişelenmiyor , İsrail vurup geçiyor korksalardı başka şeyler olurdu çok abartmayalım başlıkları.

Vay vay

İsrail acayip korkmuştur şimdi, hemen Lübnan'dan çekilmiştir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23