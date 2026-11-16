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Dünya Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeriydi... Camiyi savunurken hayatını kaybetti!
Dünya

Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeriydi... Camiyi savunurken hayatını kaybetti!

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Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeriydi... Camiyi savunurken hayatını kaybetti!

Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan Çeçen Gönüllü Taburu’nun ilk ve tek kadın mensubu olan Odessa doğumlu Rayana, Donetsk cephesinde hayatını kaybetti. 2024'te insansız hava aracı eğitimi alıp Ukrayna ordusuna katılan Rayana’nın Donetsk bölgesinde bulunan bir camiyi son ana kadar korumaya çalışırken can verdiği öğrenildi. Dövüş sanatları eğitmeni olan Müslüman kadının ailesinin yaşadığı Odessa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Ukrayna saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Şeyh Mansur Çeçen Gönüllü Taburu'nun kadın mensubu Rayana, Donetsk cephesinde hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunda insansız hava aracı (SİHA) operatörü olarak görev yapan Müslüman asker, birliğin ilk ve tek kadın mensubuydu.

Odessa doğumlu Rayana'nın ölümünü, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği ile Alraid Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Seyran Arifov duyurdu. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Rayana'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Odessa'da toprağa verilecek.

 

Sivil hayatında Muay Thai eğitmenliği yapan Rayana, çocuklara ve yetişkinlere dövüş sporları eğitimi veriyordu. 2024 yılında insansız hava araçlarının kullanımı üzerine eğitim alan Rayana, daha sonra Ukrayna ordusuna katılmaya karar verdi. Şeyh Mansur Çeçen Gönüllü Taburu'nda SİHA operatörü olarak görevlendirilen Rayana, özellikle Donetsk cephesinde görev yaptı. Rus ordusuna ait askeri teçhizatın imha edilmesine yönelik faaliyetlerde yer alan kadın asker, birliğin gıda ve iaşe organizasyonunu da yürüttü.

 

SON ANINA DEK CAMİYİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Rayana'nın silah arkadaşları ve yakınları, ölümünün ardından yayımladıkları mesajlarda onun cesaretinin yanı sıra yardımsever kişiliğine de dikkat çekti. Ukrayna'da hayatını kaybeden asker Serhiy Konoval adına kurulan vakfın yöneticisi Olha Konoval, Rayana'nın Donetsk bölgesinde bulunan bir camiyi son ana kadar korumaya çalıştığını anlattı. Konoval, Rayana'nın çevresindekilere sık sık geleneksel bir yemek olan şurpa ikram ettiğini de belirterek, onun insani yönüne vurgu yaptı. Rayana'nın ölümünün ardından duygularını paylaşan Olha Konoval, "Ukrayna, fevkalade bir kadın savaşçıyı kaybetti. Hepimiz onu kaybettik. Her birimiz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatanperver

Ne işin var orda ahiska turkleri de nazilere karsi savasti geri donduklerinde ailelerini bulamadilar
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