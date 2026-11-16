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Dünya Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı
Dünya

Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı

Yeniakit Publisher
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Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı

Güney Afrika’da farklı eyaletlerde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da aynı gece yaşanan iki silahlı saldırı çok sayıda can kaybına yol açtı.Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede dün gece farklı eyaletlerde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gauteng eyaletine bağlı Pretoria'nın batısındaki Atteridgeville bölgesinde yer alan Jeffsville yerleşim alanındaki bir barakada, 6'sı erkek, 3'ü kadın 9 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.

 

Çalışmalar sürüyor

Aynı gece KwaZulu-Natal eyaletindeki Sweetwaters kasabasında düzenlenen diğer saldırıda ise bir aracın içindeki 8 erkek vurularak yaşamını yitirdi. Toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği her iki olaya ilişkin inceleme başlatan polisin, kurbanların kimliklerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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