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Dünya Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor
Dünya

Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor

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Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor

İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edilen KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistanlı mevkidaşı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ertuğruloğlu aile fotoğrafı karesine de girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.

 

Toplantı, EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar’ın katılımcı heyetleri karşılamasıyla başladı. Karşılama töreninin ardından toplantıya katılan dışişleri bakanları ve heyet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da aile fotoğrafında yer aldı.

 

Ertuğruloğlu’nun toplantı kapsamında katılımcılara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

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