Pakistan’daki EİT toplantısında aile fotoğrafına girdi! KKTC uluslararası arenadaki yerini alıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edilen KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistanlı mevkidaşı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ertuğruloğlu aile fotoğrafı karesine de girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.
Toplantı, EİT Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar’ın katılımcı heyetleri karşılamasıyla başladı. Karşılama töreninin ardından toplantıya katılan dışişleri bakanları ve heyet temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu da aile fotoğrafında yer aldı.
Ertuğruloğlu’nun toplantı kapsamında katılımcılara hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.
Eğitim
Geleceğin teminatı gençlere büyük yatırım: ODTÜ KKTC Kampüsü'nde Barış Stadyumu ve Göleti coşkuyla açıldı!