Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan “Ulusal Jeopark” oldu

Ulusal Jeopark nedir? Ulusal jeopark, önemli jeolojik oluşumların bir arada bulunduğu, doğal ve jeolojik mirasın korunması amacıyla planlı şekilde yönetilen özel alanları ifade ediyor. Fosil yatakları, kayaçlar, volkanik oluşumlar, peribacaları, travertenler, tektonik yapılar ve farklı yer şekilleri bu alanların parçaları arasında yer alabiliyor. Jeoparklar yalnızca doğayı korumayı değil, yer bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı, jeolojik tehlikelere karşı bilinç geliştirmeyi ve jeoturizm yoluyla bu mirası gelecek nesillere aktarmayı da amaçlıyor.