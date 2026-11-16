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İzin çıktı mı? Galatasaray'dan yerli atağı! Listede Fenerbahçe'nin yıldızı da var Yakın zamanda gelir mi? Galatasaray'a Faslı sağ bek: Omar El Hilali 2 ülkede tamamen yasaklandı: Telegram’ın fişi çekildi Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan “Ulusal Jeopark” oldu ASELSAN COP31'de! ’İleri Dönüşen Bir Gelecek’ koleksiyonuyla dikkat çekti Büyük tehlikeyi açıkladılar: Merkez Bankalarında yapay zeka endişesi Yakın zamanda Türkiye'ye gelen Mark Carney'den tehdit: Anlaşamazsak Çin'den alırız Icardi’den Türkiye’ye dönüş sinyali! Süper Lig ekibi harekete geçti Komşu ülkede gerilim! 'Bölgeye gireceğiz, çekilmeniz için süre veriyoruz!' Türkiye, Arap ülkesine savaş gemisi üretecek: Panikleyen ülkeye bakın
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Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan "Ulusal Jeopark" oldu

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Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan “Ulusal Jeopark” oldu

Kastamonu’da 11 ilçeyi içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal Jeopark” ilan edildi.

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Foto - Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan "Ulusal Jeopark" oldu

Kastamonu’nun geniş bir bölümünü kapsayan Güney Karadeniz Jeoparkı için önemli bir karar alındı.

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Foto - Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan "Ulusal Jeopark" oldu

Kanyonlardan mağaralara, jeolojik oluşumlardan denizel ekosistemlere kadar birçok değeri bünyesinde barındıran bölge, “Ulusal Jeopark” statüsü kazandı.

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Foto - Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan "Ulusal Jeopark" oldu

Ulusal Jeopark nedir? Ulusal jeopark, önemli jeolojik oluşumların bir arada bulunduğu, doğal ve jeolojik mirasın korunması amacıyla planlı şekilde yönetilen özel alanları ifade ediyor. Fosil yatakları, kayaçlar, volkanik oluşumlar, peribacaları, travertenler, tektonik yapılar ve farklı yer şekilleri bu alanların parçaları arasında yer alabiliyor. Jeoparklar yalnızca doğayı korumayı değil, yer bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı, jeolojik tehlikelere karşı bilinç geliştirmeyi ve jeoturizm yoluyla bu mirası gelecek nesillere aktarmayı da amaçlıyor.

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