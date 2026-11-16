Kastamonu’nun 11 ilçesini kapsıyor! 4 bin 400 kilometrekarelik alan “Ulusal Jeopark” oldu
Kastamonu’da 11 ilçeyi içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal Jeopark” ilan edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’da 11 ilçeyi içine alan Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından “Ulusal Jeopark” ilan edildi.
Kastamonu’nun geniş bir bölümünü kapsayan Güney Karadeniz Jeoparkı için önemli bir karar alındı.
Kanyonlardan mağaralara, jeolojik oluşumlardan denizel ekosistemlere kadar birçok değeri bünyesinde barındıran bölge, “Ulusal Jeopark” statüsü kazandı.
Ulusal Jeopark nedir? Ulusal jeopark, önemli jeolojik oluşumların bir arada bulunduğu, doğal ve jeolojik mirasın korunması amacıyla planlı şekilde yönetilen özel alanları ifade ediyor. Fosil yatakları, kayaçlar, volkanik oluşumlar, peribacaları, travertenler, tektonik yapılar ve farklı yer şekilleri bu alanların parçaları arasında yer alabiliyor. Jeoparklar yalnızca doğayı korumayı değil, yer bilimleri konusunda farkındalık oluşturmayı, jeolojik tehlikelere karşı bilinç geliştirmeyi ve jeoturizm yoluyla bu mirası gelecek nesillere aktarmayı da amaçlıyor.
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