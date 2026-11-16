Rüşvet ve yolsuzlukla anılanların tümü YP’ye geçti… Peki Mansur Yavaş neden Yeni Parti’ye geçmiyor?

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, bugünkü köşe yazısında haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları bulunan belediye başkanlarının Yeni Parti'ye geçiş kararını gündeme taşıdı.

Genç, tutuklu yedi belediye başkanının parti değiştirme kararını alaycı bir dille ele alarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dikkat çeken sorular yöneltti.

"YENİ PARTİ'YE İLAÇ GİBİ GELMİŞTİR!"

Genç, belediye başkanlarının toplu geçiş kararına ilişkin haberleri okuduğunda verdiği tepkiyi şu sözlerle anlattı:

"Vaay, tam zamanı.., Yeni Parti'ye ilaç gibi gelmiştir."

Yazar, haklarındaki adli soruşturmalar nedeniyle tutuklu bulunan belediye başkanlarının Yeni Parti'ye katılmasını eleştirdi.

YEDİ BELEDİYE BAŞKANINI TEK TEK SAYDI

Hikmet Genç, yazısında Yeni Parti'ye geçtiğini belirttiği belediye başkanlarını şöyle sıraladı:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

Genç, söz konusu isimlerin ortak açıklamasındaki şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzde bir parti meselesinden çok daha büyük bir mesele var: Halkın kendi geleceğini seçme hakkı. Bu nedenle siyasi mücadelemize Yeni Parti'de devam etme kararı aldık."

"SİZ PARTİ MESELESİNDEN DAHA ÖNEMLİ MESELELERLE UĞRAŞMIŞSINIZ!"

Belediye başkanlarının ortak açıklamasını değerlendiren Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Bravo, doğru karar... Görünen o ki siz, parti meselesinden daha önemli meselelerle uğraşmışsınız zaten!.."

Genç, Yeni Parti'yi yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya kalan siyasetçilerin sığındığı bir adres olarak nitelendirdi.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını da hatırlatan yazar, Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

"ASIL SORU ŞU: MANSUR YAVAŞ NEDEN YENİ PARTİ'YE GEÇMİYOR?"

Yazısının son bölümünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı gündeme getiren Hikmet Genç, Özgür Özel'e seslendi.

Genç, şu soruları yöneltti:

"Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor?! Hadi bunun cevabını bilmiyoruz diyelim. Asıl soru şu; Mansur Yavaş neden Yeni Parti'ye geçmiyor?.."

"EYY ÖZGÜR ÖZEL, DAHA NEREYE KADAR İDARE EDECEKSİN?"

Hikmet Genç, yazısını Özgür Özel'e yönelttiği şu sözlerle tamamladı:

"Eyy Özgür Özel, daha nereye kadar idare edeceksin?.. Neden geçmiyor?.. Rüşvetten yolsuzluktan tutuklu onca başkan sana sığınıyor da, neden Mansur başkan yok? Penaltı atacaklardan biri de oydu, hani nerde?!"