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Spor Barış Alper ve Sane ile komşu oldu: Okan Buruk’a 120 milyon liralık saray yavrusu
Spor

Barış Alper ve Sane ile komşu oldu: Okan Buruk’a 120 milyon liralık saray yavrusu

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Barış Alper ve Sane ile komşu oldu: Okan Buruk’a 120 milyon liralık saray yavrusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un lüks konut tercihi gündem oldu. İddiaya göre Göktürk'ten yaklaşık 120 milyon TL'ye villa satın alan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané gibi yıldız futbolcuların da yaşadığı bölgeye taşındı. Yeni adresin Kemerburgaz tesislerine yakınlığı ise dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni evinin adresi belli oldu. Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, Kuytu Köşe adlı köşesinde kaleme aldığı yazısında Buruk'un İstanbul'un Göktürk semtinde yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığını ve yeni evine taşındığını ileri sürdü.

120 MİLYON TL'LİK VİLLA İDDİASI

Yıllık kazancının 4 milyon euro olduğu konuşulan Okan Buruk'un, Göktürk'te yaklaşık 120 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı iddia edildi. Başarılı teknik adamın yeni adresini belirlerken Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne yakınlığı da göz önünde bulundurduğu değerlendirildi.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA KOMŞU OLDU

Galatasaray'ın antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşımasının ardından Göktürk, sarı-kırmızılı futbolcuların tercih ettiği yerleşim bölgelerinden biri hâline geldi. Takvim yazarı Ufuk Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sané de bölgede yaşayan futbolcular arasında yer alıyor. Okan Buruk'un da Göktürk'e taşındığı iddiasıyla birlikte bölge, Galatasaray camiasının dikkat çeken yerleşim adreslerinden biri oldu.

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