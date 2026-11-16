KKTC liderinden muhalefete sert tepki! ‘Türkiye’den gelenler söyledi yerin dibine girdim’

Muhalefetin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin tutumunu eleştirmeyi sürdüren Üstel, kutlama mesajı yayımlanıp yayımlanmadığının kamuoyu tarafından incelenmesini istedi. Ünal Üstel, "Ben bunun kararını halkıma bırakıyorum. Halkım bu konuda baksın. Bu partinin, bu devletin kutlama mesajı var mı, göreyim. Bu siyasi partileri ben buradan kınıyorum" dedi. Türkiye’den gelen konukların karşısında muhalefetin tutumu nedeniyle zor durumda kaldığını savunan Üstel, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünün siyasi görüş ayrılıklarının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere de değinen KKTC Başbakanı, muhalefetin siyasi yaklaşımına ilişkin son kararı halkın vereceğini belirtti. Ünal Üstel, "Bunun kararını siz vereceksiniz. 6 Aralık’ta sandığa siz gideceksiniz. Ben yine de halkıma güveniyorum" diye konuştu. Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda kurulduğunu vurgulayarak, devletin egemenliğinin, bağımsızlığının ve Türkiye ile iş birliğinin korunması konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.