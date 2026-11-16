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Dünya Terör saldırısı kamerada! Bomba yüklü araç böyle patlatıldı
Dünya

Terör saldırısı kamerada! Bomba yüklü araç böyle patlatıldı

Yeniakit Publisher
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Kolombiya'da stratejik öneme sahip Bogotá-Villavicencio karayolu gece saatlerinde korkunç bir terör saldırısıyla sarsıldı. Pipiral gişesinin önüne bırakılan patlayıcı yüklü araç, teröristlerin motosikletle kaçmasından yalnızca bir dakika sonra büyük bir gürültüyle havaya uçtu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan patlamada faciadan kıl payı dönülürken, bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Kolombiya'nın stratejik güzergâhlarından biri olan Bogotá - Villavicencio karayolundaki Pipiral gişesinde gece saatlerinde terör saldırısı gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, 15 Kasım Pazar günü saat 02:26 sularında karayolu üzerinde bulunan Pipiral gişesinin önüne gelen bir şahıs, özel aracını terk etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracı bırakan kişinin motosikletli başka bir şahsın arkasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Bu olaydan yalnızca bir dakika sonra araç şiddetli bir şekilde infilak ederek küle döndü.

CAN KAYBI YAŞANMADI, YAPISAL HASAR MEYDANA GELDİ!

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Meta Valisi Rafaela Cortés, yaşanan olaya ilişkin sert bir kınama mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bogotá-Villavicencio karayolundaki Pipiral gişesine bu sabah düzenlenen korkakça terör saldırısını kesinlikle ve tereddütsüz kınıyorum! Saat 02:26'da, patlayıcı yüklü bir araç, tesislerden birkaç metre uzaklıkta infilak ettirildi. Neyse ki, herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmedi."

YOL TRAFİĞE KAPATILDI!

Patlamanın şiddetiyle gişe tesislerinde yapısal hasar oluştu. Güvenlik ve hasar tespiti çalışmalarının yürütülmesi amacıyla söz konusu güzergâh üç saatten uzun bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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