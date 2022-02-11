KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik tepki çeken, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullanmıştı. Arslan'ın bu skandal sözlerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ülke TV canlı yayınında tepki gösterdi.

Tatar, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı direnişin sembolüydü. EOKA'nın saldırılarına karşı Rumlara karşı kurulmuş şerefli bir teşkilattı." dedi. Tatar, bu teşkilatın kurulmasında merhum Başbakan Adnan Menderes'in büyük cesareti olduğunu, Kıbrıs Türklerini soykırımdan kurtarmak için bu teşkilatın kurulduğunu söyledi.