KKTC Cumburbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi
Son dakika: Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar konuya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrız Rum'dur Tatar'a ölüm sloganıyla önümüzü kestiler" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar katıldığı bir televizyon kanalında konuya dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Kıbrız Rum'dur Tatar'a ölüm sloganıyla önümüzü kestiler" ifadelerini kullandı.