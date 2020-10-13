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Aktüel KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisini ziyaret etti:
Aktüel

KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisini ziyaret etti:

"Önemli olan ülkede kutuplaşmayı önlemektir. Hepimiz KKTC vatandaşları olarak, bu ülkede demokrasi ve refah içerisinde, geleceğe umutla bakabilmek için bu mücadelenin içerisindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:14:01 -
KKTC Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisini ziyaret etti:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisinin (UBP) Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, pazar günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi Cumhuriyetçi Türk Partisini (CTP) ziyaret etti.

Başbakan Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, UBP Genel Sekteri Ersan Saner, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve CTP milletvekili Asım Akansoy da hazır bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren görüme sonrası Tatar ile Erhürman açıklamalarda bulundu.

Tatar, 11 Ekim'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun tamamlandığını ve 18 Ekim'de ikinci turun yapılacağını hatırlatarak UBP olarak CTP'yi ziyaret ettiklerini ve Erhürman'ı gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ettiğini kaydetti.

Gelecek süreci nasıl değerlendirebileceklerini ele aldıklarını kaydeden Tatar, "Önemli olan KKTC demokrasisinin en iyi şekilde çalışması ve halkımızın sandığa iradesini yansıtabilmesidir. 11 Ekim günü maalesef, belki biraz da pandeminin etkisiyle, katılım beklediğimizin altında olmuştur. İnşallah bu pazar katılım daha yüksek olur. Bu pazar herkesi sandıklara gidip, iradesini sandığa yansıtmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Önemli olan ülkede kutuplaşmayı önlemektir"

Erhürman'a gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür eden Tatar, "Önemli olan ülkede kutuplaşmayı önlemektir. Hepimiz KKTC vatandaşları olarak, bu ülkede demokrasi ve refah içerisinde, geleceğe umutla bakabilmek için bu mücadelenin içerisindeyiz. Bu noktada herkes aynı fikirdedir." diye konuştu.

Tatar, cumhurbaşkanlığı makamının sadece müzakerecilik makamı olmadığını, topluma çeşitli meselelerde öncülük etmesi ve hükümetlere yardımcı olabilmesi gerektiğini belirtti.

Erhürman da Tatar ve Saner'e ziyaretleri için teşekkür ederek Tatar'ı seçimin birinci turunda elde ettiği başarısından dolayı kutladı.

CTP ve UBP'nin başta Kıbrıs meselesi olmak üzere çeşitli konulardaki fikir ayrılıklarına rağmen ülkenin en köklü iki partisi olduğuna dikkati çeken Erhürman, "Özellikle seçim süreci boyunca yaşanan gerginlik ve kutuplaşmanın bir an önce ortadan kaldırılması ve bundan sonra Kıbrıs Türk halkının hem dışarıda hem de içeride karşı karşıya olduğu büyük sorunların çözülmesi için birlikte hareket etmesi temel bir hedef olarak önümüzde duruyor." dedi.

Erhürman, Tatar'a ikinci turda başarılar diledi.

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