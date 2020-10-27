KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

18 Ekim'de yapılan seçimle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, Amrika'nın Sesi (VOA) kuruluşuna bir röportaj verdi.

Tatar, VOA muhabirinin KKTC'nin Türkiye ile ilişkileri hakkında yapılan eleştirileri hatırlatarak yönelttiği soruları yanıtladı.

VOA muhabiri Tatar'a, "Türkiye ile işbirliğini vurguluyorsunuz. Diplomatik anlamda, uluslararası arenada kendi sorunlarını anlatmakta sıkıntı yaşayan Türkiye’yle hareket etmenin, davanıza zarar verebileceği endişesi duyuyor musunuz?" diye sordu.

"Enşemiz yok, davamızda haklıyız"

Bu konuda endişe duymadıklarını, çünkü davalarının haklı olduğunu söyleyen Tatar, "Bu haklı davamızda Türkiye Cumhuriyeti’ni yanımızda görüyoruz, bu bize güç katıyor. Aksini düşünemem çünkü her sıkıntısında Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye’dir. Mesela bugün pandemi döneminde bizim çok büyük sıkıntılarımız vardır. En başından beri yanımızda Türkiye’yi bulduk. Gerek sağlık malzemesi, gerek sağlık çalışanlarının eğitimi, gerekse de pandemiye yönelik acil durum hastanesine ihtiyaç oldu ve bu ihtiyaçlar için yanımızdaki Türkiye’dir. Buradakine benzer hastaneyi KKTC’de yaptılar. Biz projesini zaman aldığı için geliştiremedik ve biraz küçüğü projelendirerek Türkiye Cumhuriyeti, Lefkoşe’ye yaptı. Yine su ihtiyacımız meselesi. Milyar dolarlık proje. 2010 yılında ben Maliye Bakanı’yken başladı ve beş yıl sürdü. Asma borularla Akdeniz’in altında suyun Kıbrıs’a götürülmesi beş yılda tamamlandı. 2015’ten 2020’ye kesintisiz yılda 75 milyon metreküp su aktı. Sonra Anamur bacağında bir sıkıntı oldu. En az 200 milyon dolar parayla o şu anda tamir edilmiştir. Ve şimdi KKTC’de yeniden su akmaya başlamıştır.

"Türkiye’nin desteğini çok önemsiyoruz"

Dolayısıyla Türkiye’nin bize yardımlarını, katkısını, desteğini hiçbir zaman unutamayız. Vefa bunu gerektirmektedir. Biz Türkiye’nin desteğini çok önemsiyoruz. Ama dünya ile ilişkiler olmak durumunda. Bunun için de çalışıyoruz dünyanın her yerinde. Diplomatlarımız, başarılı insanlarımız, fahri konsoloslarımız, bu devletten diploma alıp o devletlere gitmiş bir takım pozisyonlara girmiş çok insan var dünyanın her yerinde. Dolayısıyla onlarla da ilişkilerimizi en iyi şekilde yönetmek ve Kıbrıs Türkü’nün davasını anlatmak bizlerin esas görevidir. Bunu yapıyoruz." dedi.

KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti gibi bir noktaya taşındığı gibi eleştirilere cevap

Muhabir, Tatar'a karşı Kıbrıs siyasetinde Kıbrıs Türklüğü’nü geri plana attığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çok yakın ilişki kurduğu ve KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti gibi bir noktaya taşındığı gibi eleştiriler olduğunu hatırlatarak, bu eleştirilere nasıl cevap vereceğini sordu.

Eleştirilerin gerçek dışı olduğunu belirten Tatar, "Bizim Türk hükümetiyle, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la ilişkilerimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da iyi olacaktır çünkü bizim Türk hükümetine her zaman ihtiyacımız vardır ve bunu KKTC’de herkes bilir. Dolayısıyla ben ilişkileri bu noktaya getirmiş biri olarak çok mutluyum. Ben ilişkileri Kıbrıs Türk halkının hakları hukuku için yaptım ve başardım. Çünkü hem hastane yaptırdık hem suyun tekrar getirilmesini sağladık hem kamu sağlığı için pandemide ciddi anlamda eksikliklerimizin giderilmesi için Türk hükümetinin desteğini aldık. 2021 yılı bütçesinde de büyük sıkıntılar var. Yine Türkiye’mizin desteğiyle 2021 yılını inşallah aşacağız. Tüm bu faaliyetler Kıbrıs Türk halkının menfaati içindir. Benim hiç başka gayrım yoktur. Ben kimseye ne hizmeti veriyorum ne de başka bir desteği.

"Bizi yegane tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir"

Ben Kıbrıs Türk halkı için uğraşıyorum. Çünkü Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanıyım. Ama Türkiye ile ilişkilerim tabii ki iyidir. İyi olmak zorundadır çünkü bizi yegane tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye Cumhuriyeti kendi evlatlarını göndermiş şehit vermiş Kıbrıs Türkü özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ve Türkiye, haliyle bizim en fazla destek aldığımız ülke değil aynı zamanda anavatanımızdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Bunu kullanan insanlar gerçekten bizlere çok büyük bir haksızlık yapıyorlar. Ben bu soruya ancak böyle yanıt verebilirim başka bir yanıt olmaz." ifadelerini kullandı.