KKKA havadan bulaştı

Sivas’ta hava yolu ile KKKA virüsü bulaşan bir hasta yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli erkek hemşire Ş.D. (24), KKKA tanısı ile tedavi altına alındı. Durumu ağır olan genç hemşirenin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Virüsün hemşireye damla olarak tabir edilen hava yolu ile bulaştığı düşünülüyor. Kene ısırması, sıvı teması ve kan yolu ile bulaşan virüsün nadir de olsa solunum yoluyla da bulaşabileceği belirtildi.