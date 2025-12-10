KKKA aşısında yeni dönem başladı! Beklenen açıklama nihayet geldi!

Erciyes Üniversitesince, yüksek vaka ve ölüm oranlarına sahip Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisi döneminde TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi, şimdi de önemli sağlık sorunlarından biri olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve milli aşı geliştiriyor.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı geliştirdiği aşıda kritik bir eşiği aştı.

2015'te Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Kovid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023'te yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.

- "2026'da gönüllüler üzerinde çalışmalara başlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TURKOVAC ekibinin de başında bulunan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını ve insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını bildirdi.

Son 3 yılda yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin olumlu olduğunu vurgulayan Özdarendeli, aşının yol haritasına ilişkin "Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllüler üzerinde yapılacak çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4 ila 5 yıl içinde aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2002 yılından bu yana kesintisiz olarak görülmeye devam eden KKKA hastalığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve Türkiye'nin dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda bulunduğunun altını çizen Özdarendeli, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu aşıyı en kısa sürede hem Türkiye'ye hem de insanlığa kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Aşı süreci, sınırlı sayıda gönüllü ile yapılacak Faz-1 çalışmalarının ardından, daha geniş katılımcı gruplarını içeren Faz-2 ve çok merkezli Faz-3 çalışmalarıyla devam edecek.