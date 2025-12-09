‘Vatan Haini Köpekler’den Fatih Altaylı’ya ziyarete…: Erdoğan düşmanlığı Silivri’de buluşturdu

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘Cumhurbaşkanı’nı tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatih Altaylı’yı cezaevinde iki kez ziyaret ettiği açıkladı.

Yeneroğlu, Fatih Altaylı’nın o dönem İBB Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen mitinge katılan 50 bin kişi için ‘Vatan haini köpek’ dediğini de hatırlatarak “Ben, 1997’de Dortmund’da o stadyumu dolduran 50 bin kişinin izzetini ve onurunu, bugün Fatih Altaylı’nın hukukunu savunarak koruduğuma inanıyorum. Çünkü biz, “bize taş atana gül atan” bir medeniyet iddiasıyla yola çıkıp, eline güç geçince o gücü kaybetmeme uğruna her kötülüğü meşru görüp herkese taş atanlardan olamayız. Dortmund'da 50 bin katılımla kongre organize ettik. Erdoğan ve birçok siyasetçi kongreye katıldı. O günlerde, Hürriyet'te Fatih Altaylı, o 50 bin insana, "Meydanı vatan haini köpeklere bırakmayalım" demişti. Altaylı’yı cezaevinde iki kez ziyaret ettim. Karşılıklı oturduk, sohbet ettik. Ona o gün yazdıklarını hatırlatmadım. Hatırlatmadım, çünkü bir insan özgürlüğünden mahrumken, devletin ezici gücü altında mağdurken, geçmiş defterleri açıp hesap sormak, ahlaka sığmazdı. Çünkü hukuk, insanların fikirlerini, niyetlerini, geçmişteki yanlışlarını, günahlarını veya sevaplarını tartmaz. Birine duyduğumuz öfke, onun temel haklarını gasp etme hakkını bize vermez” ifadelerini kullandı.

ADAM DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞ

Yeneroğlu’nun kendisine, ailesine ve içerisinden çıktığı camiaya küfredene ziyarette bulunması kafaları karıştırdı. Oysa Altaylı kendisine demediğini bırakmamış. O dönemki köşe yazısı incelendiğinde Altaylı, mitinge katılanlar için Cumhuriyet düşmanı demiş, PKK ile işbirliği demiş, aslında demediğini bırakmamış. Yeneroğlu ziyaretin amacını ağdalı sözlerle gizlese de tek ortak noktaları Erdoğan düşmanlığı olan ikilinin ziyareti kamuoyunda da tepki çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda “Nerdesin Saadetçiler.. Aklınız başınıza geldi mi, boş koltuğa koşan Ahmet davutoğlu, Ali Babacanoğlu neredesiniz” tepkileri yükseldi.

MUHSİN BAŞKANA DA HAKARETLER

Altaylı’nın aynı yazısında Muhsin Yazıcıoğlu’na da hakaretler kullanması dikkat çekti. Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı olan ve sık sık Altaylı’nın hakaretlerini savunan Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğu’na de tepkiler yükseldi. Altaylı’nın yazısını okuyanlar Ağıralioğlu’na seslenerek “Bak senin yatıp kalkıp savunduğun Altaylı Muhsin Başkan’ına neler demiş” tepkilerini gösterdi.