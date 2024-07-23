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Dünya Kızlarını kurtarmak için canını feda etti!
Dünya

Kızlarını kurtarmak için canını feda etti!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 15:23:00 -
Kızlarını kurtarmak için canını feda etti!

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen olayda, raylara düşen kızlarını kurtarmak için atlayan baba hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen olayda, raylara düşen kızlarını kurtarmak için atlayan baba hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Sidney kentinde meydana gelen olayda, dalgınlık sonucunda 2 kız çocuğunun olduğu ebbek arabası raylara düştü.

40 yaşındaki Anand Runwal, kızlarını korumak için raylara atladı ve kızlarından birini yara almadan kurtardı. Kendisi ve diğer kızı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler Polis Şefi Paul Dunstan, üçlünün trenin altında sıkışıp kaldığını ve acil servis ekipleri olay yerine ulaştığında "trenin altından ağlama sesleri geldiğini" ifade etti.

Dunstan, "Hayatta kalan kız, trenin alt takımının kızın üzerinden geçebilmesi için yeterli alan olduğu için rayların arasında büyük ölçüde dokunulmamış halde bulundu" diye konuştu.
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Şok geçiren 39 yaşındaki anne ve hayatta kalan kızı, yerel St. George Hastanesi'ne kaldırıldı ve her ikisinin de durumlarının stabil olduğu bildirildi.

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