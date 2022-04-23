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Yerel 'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı
Yerel

'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söyleyerek yanında çalışmaya başladığı adamı tehdit ederek 50 bin TL isteyen yabancı uyruklu kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 12:57:00 -
'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Olay, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesinde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı. Gece mesaisinde çalışan M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.’nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

"Kızın ölür, polise söyleme"

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.’nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. ‘Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git’ şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şahısların söylediği yere koydu. Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu baba ve oğlu emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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