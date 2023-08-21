Kızının hukuk fakültesini kazandığını gören babanın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu
Kızının YKS 2023 yerleştirme sonuçlarını görünce duygusal anlar yaşayan babanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
YKS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin yerleştiği okullarda belli oldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenirken istediği okulu kazanan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Babası duygusal anlar yaşadı
Yerleştirme sonuçlarını babasıyla birlikte öğrenen genç kız o anları kameraya kaydetti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını öğrenen genç kız ve babası büyük bir mutluluk yaşarken babanın duygulandığı anlar kameralara böyle yansıdı.
Yerel
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