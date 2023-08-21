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Sosyal Medya Kızının hukuk fakültesini kazandığını gören babanın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Kızının hukuk fakültesini kazandığını gören babanın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 15:36:00 - 2023-08-21 15:41:03

Kızının YKS 2023 yerleştirme sonuçlarını görünce duygusal anlar yaşayan babanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

YKS 2023 sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin yerleştiği okullarda belli oldu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenirken istediği okulu kazanan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Babası duygusal anlar yaşadı

Yerleştirme sonuçlarını babasıyla birlikte öğrenen genç kız o anları kameraya kaydetti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığını öğrenen genç kız ve babası büyük bir mutluluk yaşarken babanın duygulandığı anlar kameralara böyle yansıdı.

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