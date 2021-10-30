Kızından beter! Aleyna Tilki’nin annesinden rezalet

Skandallarıyla gündemden düşmeyen kokuşmuş magazin dünyasının gençlere örnek olarak gösterip pohpohladığı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Havva Öztel, kızından beter çıktı.

"Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" sorusu karşısında çılgına dönen Öztel edepten yoksun şu ifadeleri kullandı:

"Kafanı k..ında mı taşıyorsun? Çocuklarımın başarısının arkasına neden saklanayım? Bilakis onları başarısı benim gururum benim başarım yetiştirdiğim çocuklar. Şundan emin olabilirsiniz onların karşısında her zaman başarılı bir anne örneği olmuştur."