  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Kızıltepe Belediyesi korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:18:20 -
Kızıltepe Belediyesi korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmıyor. Zabıta ekipleri iş yerlerini denetlerken bir yandan da uyarıcı afişler asıyor.


Kızıltepe Belediyesi yeni normalleşme sürecinde de denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine sosyal mesafe ve oturma düzeni ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları içeren afişler asarak bilgilendirmeler yaptı.


Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik ilkeleriyle tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetinde olduklarını kaydeden ekipler, denetimlerin yanında dezenfekte çalışmalarının da sürdürdüklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı