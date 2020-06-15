Kızıltepe Belediyesi korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi yeni normalleşme sürecinde tedbirleri elden bırakmıyor. Zabıta ekipleri iş yerlerini denetlerken bir yandan da uyarıcı afişler asıyor.

Kızıltepe Belediyesi yeni normalleşme sürecinde de denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine sosyal mesafe ve oturma düzeni ile ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları içeren afişler asarak bilgilendirmeler yaptı.

Korona virüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik ilkeleriyle tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetinde olduklarını kaydeden ekipler, denetimlerin yanında dezenfekte çalışmalarının da sürdürdüklerini ifade etti.