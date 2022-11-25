Kızılelma ﻿MMU, SİHA, HÜRJET, TB3-TCG Türkiye'nin Anadolu konsepti dünyaya örnek oldu!

Kızılelma ve Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da konuşlandırılacak olması dünyanın gündeminden düşmüyor.

"TÜRKİYE'NİN TCG ANADOLU GEMİSİ EŞSİZ UÇAK TAŞIYACAK"

Çok sayıda SİHA'nın yer alacağı TCG Anadolu ile Türkiye'nin dünyada bir ilki gerçekleştirecek olması büyük bir merak konusu olurken Batı medyasında "TCG Anadolu: Türkiye'nin yeni amiral gemisi eşsiz uçak taşıyacak" başlıklı bir analiz yazısı yayımlandı.

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi'nin başarıyla tamamlandığından bahsedilen analiz yazısında analistlerin Kızılelma prototipinin Çin'in 5. nesil J-10 savaş uçağına benzettiği belirtildi.

Kızılelma'nın süpersonik hızlara ulaşmasının insansız hava aracına yüksek manevra kabiliyeti sağlayacağından söz edilirken Kızılelma'nın kara ve deniz versiyonun olabileceği tahmininde bulunuldu.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Baykar ayrıca, TCG Anadolu'dan deniz operasyonları için geliştirilen ve çokça ihraç edilen ünlü TB2'nin katlanır kanatlara sahip özel deniz versiyonu Bayraktar TB3 üzerinde de çalışıyor. TCG Anadolu, nispeten kompakt boyutları sayesinde tahmini olarak 30-50 TB3 taşıyabilecek

KIZILELMA-TB3-TCG ANADOLU KONSEPTİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin Çok Maksatlı Amfibi Gemisi TCG Anadolu'ya iniş testinin başarılı olduğu, ATAK saldırı helikopterlerinin de "yüzen kalede" yer alacağı ifade edildi. starhaber'e "Amiral gemisinin benzersiz uçak cephaneliği, SİHA almayı düşünen diğer donanmalar için bir model görevi görebilir" denildi.