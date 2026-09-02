Putin’den Çin’e uzanan enerji hattında sürpriz karar! Artık bu isimle anılacak

Rusya'nın Çin'e doğal gaz ihracatını önemli ölçüde artırması beklenen dev boru hattı projesinde yeni bir adım atıldı.

Daha önce “Sibirya'nın Gücü 2” olarak bilinen projenin adı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla resmen “Baykal'ın Gücü” olarak değiştirildi.

PUTİN KARARI VERDİ: YENİ ADI “BAYKAL'IN GÜCÜ”

Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuya ilişkin bilgi veren Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, Çin'e doğal gaz taşıması planlanan boru hattında hazırlıkların kritik aşamaya geldiğini açıkladı.

Tsivilyov, hattın eski adı olan “Sibirya'nın Gücü 2”nin artık kullanılmayacağını belirterek, Putin'in kararı doğrultusunda projenin resmi adının “Baykal'ın Gücü” olduğunu duyurdu.

Rus Bakan, isim değişikliğinin dışında projenin teknik veya ticari şartlarında yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmediğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

RUS GAZI MOĞOLİSTAN ÜZERİNDEN ÇİN'E AKACAK

Yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğunda olması planlanan dev hattın, Rusya'nın Arktik bölgesindeki Yamal sahalarından çıkarılan doğal gazı Moğolistan üzerinden Çin'e ulaştırması öngörülüyor.

Projenin tamamlanması halinde hattın yıllık taşıma kapasitesinin yaklaşık 50 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Böylece Rusya, halen Çin'e gaz taşıyan “Sibirya'nın Gücü 1” hattına çok büyük bir ek kapasite kazandırmış olacak.

ÇİN'E 38 MİLYAR METREKÜP GAZ GÖNDERDİ

Moskova yönetiminin mevcut Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin'e geçen yıl yaklaşık 38 milyar metreküp doğal gaz gönderdiği belirtiliyor.

Yeni hattın tam kapasiteye ulaşması durumunda ise Rusya'nın Çin'e yönelik boru hattı gaz ihracatında çok daha yüksek seviyelere çıkmasının önü açılacak.

Bu durum, özellikle Avrupa pazarındaki payı ciddi şekilde gerileyen Rus enerji sektörü açısından stratejik önem taşıyor.

DEV PROJENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL GAZ FİYATIYDI

Moskova ile Pekin'in uzun süredir üzerinde çalıştığı proje, tarafların doğal gaz fiyatlandırması konusunda uzlaşamaması nedeniyle beklenen hızda ilerleyememişti.

Rusya ile Çin arasındaki görüşmelerde gazın hangi fiyat formülüne göre satılacağı en kritik başlıklardan biri haline gelmişti.

Putin daha önce yaptığı açıklamada, Çin'e gönderilecek doğal gazın fiyatının Rusya'nın Avrupa'ya gerçekleştirdiği sevkiyatlarda kullanılan yönteme benzer biçimde piyasa temelli bir formülle hesaplanabileceğini belirtmişti.

MOSKOVA'NIN ENERJİ ROTASI DOĞUYA DÖNÜYOR

“Baykal'ın Gücü” projesindeki hareketlilik aynı zamanda Rusya'nın enerji ihracatındaki büyük yön değişiminin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin Rus enerji kaynaklarına bağımlılıklarını azaltması ve Moskova'nın Avrupa'daki pazar kaybı, Rusya'yı başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına daha fazla yöneltti.

Yaklaşık 50 milyar metreküplük yıllık kapasitesiyle Baykal'ın Gücü, hayata geçirilmesi halinde Moskova-Pekin enerji ortaklığının en önemli bağlantılarından biri olacak.