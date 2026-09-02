Moskova’dan Berlin’e rest! Rusya resmen duyurdu: Sert karşılık vereceğiz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA üzerinden Rusya'yı sorumlu tutarak peş peşe tedbirler açıklaması Moskova'yı harekete geçirdi. Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke'yi Dışişleri Bakanlığına çağıran Rusya, Berlin yönetimine verilecek cevabı resmen açıkladı: “Sert karşılık verilecek.”
Rusya ile Almanya arasındaki gerilim, Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı düzenekli İHA nedeniyle yeni bir boyuta taşındı.
Almanya'nın olaydan Rusya'yı sorumlu tutmasının ardından Moskova yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın aldığı tedbirlere sert karşılık verileceğini duyurdu.
ALMAN DİPLOMAT BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bernd Finke, bakanlığa çağrıldı.
Görüşmede Moskova yönetiminin Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki olay nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği bildirildi.
Rusya, Berlin yönetiminin aldığı kararların iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdiğini belirtti.
MOSKOVA'DAN BERLİN'E ÇOK SERT MESAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Almanya yönetimini doğrudan hedef alan ifadeler kullanıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Berlin, Rusya-Almanya ilişkilerindeki durumu gerginleştirmeyi amaçlayan provokasyona bilinçli şekilde başvurdu. Almanya yönetiminin eylemlerine sert karşılık verilecek.”
Moskova'nın bu açıklamasıyla birlikte Almanya'nın aldığı tedbirlere karşı yeni adımlar atılacağının sinyali verilmiş oldu.
ALMANYA RUSYA'YA KARŞI PEŞ PEŞE KARARLAR ALDI
Berlin yönetimi, Leipzig-Halle Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Rusya'ya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.
Alınan kararlar kapsamında Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı.
Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya'nın “gölge filosu” olarak nitelendirilen gemilerine yönelik baskının artırılması da açıklanan tedbirler arasında yer aldı.
HAVALİMANINDA PATLAYICI DÜZENEKLİ İHA BULUNMUŞTU
Gerilimin fitilini ateşleyen olay 4 Ağustos'ta Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda yaşandı.
Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınlarında, içerisinde patlayıcı düzenek bulunduğu değerlendirilen bir İHA tespit edildi.
ABD istihbaratı, İHA'nın bazı özelliklerinin Rus askeri istihbaratının kullandığı yöntemlerle benzerlik gösterdiğini ileri sürdü.
Alman hükümeti ise yürütülen soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı işaret ettiğini açıklayarak Moskova'ya yönelik tedbirleri devreye soktu.
Rusya suçlamaları reddederken Berlin'in hamlesine “sert karşılık” verileceğini resmen duyurdu.