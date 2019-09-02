Kızılay’dan Turan’a ve bağışçılara teşekkür

Çanakkale Türk Kızılay Şubesi, oğullarının sünnet törenine çelenk yerine yerine bağış yapılmasını isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve kendilerine bağış yapan hayırseverler için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Kızılay’ın 151 yıllık bir merhamet çınarı olduğu vurgulanarak başlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kızılay, bir iyilik hareketidir. Türk Kızılay, kurulduğu günden bu yana doğal afetlerden etkilenen 137’nin üzerinde ülkede uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış, bugün yurt dışında 12 ülkede şubesi bulunan, doğrudan 23 milyon insana yardım eli uzatan ve her geçen gün yardım faaliyetlerini genişleten dünya çapında bir kuruluştur. Bir dünya markası olan Kızılay’ın ülkemizin büyüklüğüne yakışır, dünya çapındaki faaliyetlerinin devam edebilmesinin, ancak bağışlarla mümkün olabileceğine ilişkin çağrımızı kuruluş yıl dönümümüzde yinelemiştik. Bu çağrımıza kulak veren, ihtiyaç içindeki vatandaşlarımıza kol kanat germek isteyen yoğunluğu Ramazan Ayı ve Kurban Bayramında olmak üzere nakdi ve ayni bağış yapan, kurbanını, fidyesini, zekatını, taşınmazını bağışlayan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bağış yapılmasına vesilen olan, şehrimizin olduğu kadar ülkemizin de önemli siyasetçilerinden, Çanakkale Milletvekili, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bülent Turan’ın evlatlarının sünnet töreni davetiyelerinde törene çelenk göndermek yerine Kızılay Çanakkale Şubesine bağışta bulunulmasını rica etmiş olmasını çok önemsiyor, bu çağrıya duyarlı kalanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Her daim göz önünde ve rol model olan Bülent Turan, bu tavrıyla pek çok bağışçının ve bağışın önünü açacak örnek bir davranış sergilemiştir. Mazlumlara, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın en kolay yolunun Türk Kızılay, Türk Kızılay’ının tek gelirinin de bağışlar olduğunu bir kez daha hatırlatarak tüm bağışçılarımıza yürekten şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız."