Kızılay’dan deprem bölgesinde ücretsiz sosyal marketler

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı. Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye’de 5 sosyal market faaliyete geçerken, afetzedeler bu marketlerden ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

Açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 6 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadırkent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.

Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde;

1- Erkek, Kadın ve Çocuk Giyim

2- Gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ,v.s)

3- Hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, wc kağıdı, peçete) bulunuyor.

Kızılay Sosyal Marketlerde afetzede vatandaşlara Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapılıyor. Marketler ’de Kızılay gönüllüleri görev alıyor.

Afetin ilk anından itibaren bölgedeki Kızılay profesyonel ekiplerine her türlü desteği sağlayan gönüllüler sosyal marketlerde de aktif görev alacak. Marketler, gönüllülerin desteği ile günün büyük bir bölümünde açık tutulacak.

SOSYAL MARKET NOKTALARI

Adıyaman: Eğriçayır Çadırkent. Erdem Çöplen İletişim Delegesi / 0542 470 33 91

Malatya: Battalgazi Bld. Hayır Çarşısı. Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Malatya: Yeşilyurt Bld. Hayır Çarşısı. Serkan Özkaptan İletişim Delegesi / 0543 340 33 96

Osmaniye: Masal Park. Cevahir Buğu İletişim Delegesi / 0535 987 03 24

Gaziantep: İslâhiye Bahçelievler Mah. Fatih İşçi İletişim Delegesi / 0535 330 59 41