Kızılay Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası başladı

Dünya ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası’nı düzenlediği bir basın toplantısıyla duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kurban Bayramı’nın bereket ve neşesinin tüm dünyada yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını ifade ederek “2019 yılı için yurt içi 70.000, yurt dışı 110.000 olmak üzere toplam 180.000 hisselik vekâlet almayı hedefliyoruz. Bu sayede yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 4.500.000 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketi taşınacak.” dedi.

Başkan Kınık, şöyle devam etti: “Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak kolaylıkla yerine getirebilecek. Bu çağdaş model sayesinde kurbanlıklar veterinerler tarafından seçilerek modern kombinalarda İslami usullere göre vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. Dini vecibeler açısından vatandaşlarımızdan işi son güne bırakmamalarını istiyoruz. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlerde din görevlileri, veterinerler ve noter de hazır bulunacak. Yurt içinde kesimi yapılan kurbanlıkların etleri anlık, aşevlerinde ve kıyma ile kuşbaşı konservesi yapılarak yıl boyu dağıtılacak. Yurt içinde kesilen kurban etlerinden elde edilecek kıyma ve kuşbaşı kavurmaları, 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutularda konserve haline getirilecek. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında kesimi yapılan kurbanlıkların etleri ise anlık olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 4.500.000 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketi taşınacak.”

51 ülkede 180.000 hisse kurban kesimi gerçekleştirilecek

Kurban etleri her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki yoksullara ulaştırılacak. Bu seneki kurban organizasyonunun Türkiye ile birlikte 51 ülkede gerçekleştirileceğini belirten Dr. Kınık, “Vekâletini Kızılay’a verecek olan vatandaşlarımız için ücretler, yurt içinde 850 lira, yurt dışında 725 lira olarak belirlendi. Bu kesimleri, Türkiye’de ve yurt dışında gerekli İslami şartları yerine getirerek gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Dr. Kınık, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin yurtdışında Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Moğolistan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebileceklerini ifade etti.

Her yıl daha fazla ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapılması için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kınık, “Bu yıl ilk defa Afrika’daki Fildişi Sahilleri, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Komor Adaları, Asya’da Endonezya, Filipinler, Kamboçya ve Rusya, Ortadoğu’da Libya, Amerika’da ise Surinam’da kurban kesimi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Bağış nasıl yapılıyor?

Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlar; bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay mobil bağış uygulamasını, internet bankacılığını, www.kizilay.org.tr internet adresini, 168 ücretsiz çağrı merkezini, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını ve Kızılay Şubelerini kullanarak vekâletlerini verebilecek.

Taksit imkânı sunuluyor

Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından yararlanabiliyor. Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlarımız ise Kızılay internet sayfası üzerinden bağışı menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek. Ayrıca 0090 216 168 11 22 numaralı telefondan Kızılay'ın danışma ve bağış hattını arayarak uluslararası kredi kartı ile vekâlet bedelini ödeyebilecek. Vatandaşlarımız, Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığı ile de kurban vekalet bedelini ödeyebilecek.

2018 yılında 40 ülkede kurban kesimi yapıldı

Kızılay 2018 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 154.854 vekâlet sahibi adına kurban kesimi gerçekleştirdi. Türkiye dahil toplam 40 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştiren Kızılay, bu sayede milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırmış oldu.