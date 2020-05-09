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Aktüel

Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ekmek kapıda teslim edildi

Diyarbakır’ın Kızılay Sur Şubesi korona virüs sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü, yetim ve yoksul vatandaşları unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:59:28 -
Kızılay Sur Şubesinden 2 bin kişilik yemek, 3 bin ekmek kapıda teslim edildi

Diyarbakır’ın Kızılay Sur Şubesi korona virüs sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü, yetim ve yoksul vatandaşları unutmadı.


Kızılay Sur Şubesi korona virüs sebebiyle evden çıkamayan 65 yaş üstü ve tek yaşayan yaşlılara vatandaşlara 2 bin kişilik sıcak yemek, yetim ve yoksullara ise günlük 3 bin adet ekmek kapılarında teslim etti. Sur Şube Başkanı Recep İdikut, yardıma muhtaç insanları unutmadıklarını aktararak, “Diyarbakır Kızılay Sur Şubesi olarak (Covit 19) korona virüsü sebebi ile alınan dışarı çıkma kısıtlaması günlerinde her gün 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 65 yaş üstü tek yaşayan dede ve nenelerimize sefer tasları ile evlerine yemek götürmeye devam ediyoruz. Yemekten sonra ise ilimiz Sur İlçesine bağlı mahallerde ikamet eden yetim ve yoksul ailelere günlük 3 bin adet ekmek evlere götürülüp kapıdan teslim ediyoruz” dedi.

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