Kızılay İçecek’ten karbon nötr ürün çalışması

Şimşek, “Kızılay Plus ürünlerinde Türkiye’de ilk kez maden suyu sektöründe karbon nötr ürün geliştirme çalışması yaptık. Kızılay Plus ürünleri, şeker içermiyor ve farklı duygulara karşılık geliyor. Bu, ileride çok büyüyecek bir kategori veya ürün grubu. Karbon nötr ürün belgelendirmesi ilk kez yapıldı. Kızılay Plus’la Karbon Nötr Ürün sertifikası aldık” dedi.

2’nci Uluslararası Maden Suyu Kongresi’nde konuşan Şimşek, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “İçecek sektörü, yüzde 8.2’yle inovasyon lideri. Maden suyu sektöründe temelde 4 alanda inovasyon yapılıyor. Bunları doğal iyilik inovasyonları, doğada bulunan bileşenleri uyumlu şekilde birleştiren inovasyonlar, ileri dönüşümle ilgili inovasyonlar ve iklimle bütünleşik konularda inovasyon olarak sıralayabiliriz. Sağlık inovasyonları kapsamında şeker gibi bazı bileşenleri almamızı engelleyecek kolay sağlık inovasyonlarının yanı sıra bizi yenileyip enerjik yapacak inovasyonları gerçekleştiriyoruz. Bağışıklık güçlendirici inovasyonlarımızı, çeşitli vitamin ve mineral desteklerimizle yapıyoruz. Dünyanın temel yapı taşlarıyla birleştirebileceğimiz her şeyi kapsayıcı inovasyonlar, duygulara hitap eden inovasyonlar yani mutluluk verici, stres azaltıcı inovasyonlar üretebiliyoruz.”