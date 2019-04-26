‘Kızılay Çocuk Festivali’nde eğlendiler

Ankara

Geleneksel olarak düzenlenen "Kızılay Çocuk Festivali"nde, aralarında Afgan, Suriyeli ve Iraklıların da bulunduğu 2 bin çocuk, Türk yaşıtlarıyla piknikte bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, bu yıl Mavi Göl Piknik Alanı'nda yapıldı. Etkinliğe Afganistan, Suriye ve Irak uyruklu 2 bine yakın öğrenci, öğretmenleriyle katıldı. Çocuklar şişme oyuncaklarda oyunlar oynadı. Halat çekme, mendil kapmaca, top taşıma yarışmaları, yüz boyama, el baskısı atölyelerinin düzenlendiği programda, çocuklara üzerinde "Türk Kızılay" yazılı uçurtmalar da hediye edildi.