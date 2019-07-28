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Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 27 sivil yaralandı. Kızılay Genel Başkanı Kreme Kınık, sosyal medya hesabından o anlara dair korkunç görüntüleri yayımladı.

28 Temmuz 2019 Pazar 01:21
Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç görüntüler!

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib'in Eriha ilçesi, Hama ilinin Morik ilçesi ile Amkiyye, Havvaş ve Ziyara köylerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ilçesi ile Latmin köyüne yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin Eriha'ya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 27 sivil yaralandı.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 90'a yükseldi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:21
  1. Esed rejimi
  2. Rusya
  3. Hama
  4. Rus savaş uçakları
  5. hava saldırıları
  6. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi
  7. İdlib
  8. Eriha
  9. Beyaz Baretliler

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