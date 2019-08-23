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Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi

Spasskaya Kulesi Askeri Müzik Festivali'nde sahne alan TSK Armoni Mızıkasının, Türk ve Rus müziğinden örnekler seslendirmesi uzun süre alkışlandı

23 Ağustos 2019 Cuma 23:54
Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının gösterisi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 12. Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali'nde Türk mızıkasının gösterisi büyük ilgi gördü.

Moskova'nın tarihi Kızıl Meydanı'nda düzenlenen festivalde, 12 ülkeden askeri bando gösteri yaptı.

Türk ve Rus müziğinden örnekler sergileyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası büyük beğeni topladı.

Kızıl Meydan'da kurulan tribünden yaklaşık 7 bin 500 kişi açılış programını izledi.

Dünyanın en büyük uluslararası askeri müzik festivallerinden Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali 12 ülkeden 30 bandonun katılımıyla Moskova'nın çeşitli yerlerinde 1 Eylül’e kadar devam edecek.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:54
  1. 12. Spasskaya Kulesi Uluslararası Askeri Müzik Festivali
  2. Rusya
  3. TSK Armoni Mızıkası

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