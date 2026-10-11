Kızıl Gezegen'de eşsiz doğa olayı! Mars'taki devasa bulutun sırrı nihayet çözüldü!

Mars'ın Arsia Mons volkanı üzerinde belirli dönemlerde oluşan uzun bulutun, su buharının başka parçacıklara ihtiyaç duymadan doğrudan buz parçacıklarına dönüşmesiyle meydana gelebileceği belirlendi.

Arsia Mons Uzun Bulutu (AMEC), Mars'ın büyük volkanlarından Arsia Mons üzerinde görülüyor. İlk kez 2018'de gözlemlenen bulut, her yıl belirli dönemlerde ortaya çıkıyor, gün içinde büyüyor ve ardından kayboluyor.

Önceki araştırmalarda bulutun, rüzgarın dağlık bir alan üzerinden yükselmesiyle oluştuğu düşünülüyordu. Ancak bu açıklamaya dayanan modeller, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express uzay aracından elde edilen görüntülerle tam olarak örtüşmüyordu.

Su buharı doğrudan buz parçacıklarına dönüşebiliyor

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmanın başyazarı Jorge Hernández-Bernal ve ekibi, bulutun oluşumunu modellemek için alışılmadık bir fiziksel süreci simülasyonlara dahil etti.

Dünya'da bulutlar genellikle toz ve polen gibi parçacıkların su buharının yoğunlaşmasına yardımcı olmasıyla oluşuyor. Mars'taki bu bulutta ise su buharının, başka parçacıklara ihtiyaç duymadan doğrudan buz parçacıklarına dönüşebildiği düşünülüyor.

Homojen çekirdeklenme adı verilen bu süreç, gezegen atmosferlerinde daha önce doğrudan gözlemlenmemişti.

Benzer süreçler Dünya ve Venüs'te de yaşanabilir

Araştırmacılar, benzer bir sürecin Dünya ve Venüs'ün üst atmosferlerinde de gerçekleşebileceğini, ancak bunun için olağan dışı yüksek nem koşulları gerektiğini belirtiyor.

ESA Mars Express Projesi Bilim İnsanı Colin Wilson, Mars'taki bulutun oluşumunun anlaşılmasının, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferlerinde de alışılmadık fiziksel süreçlerin araştırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.