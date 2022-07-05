Kızgın koç, inek karşısında metrelerce gerilip pozisyon aldı! Sonra olanlar ise tık rekoru kırdı

Koç ve inek arasında yaşananlar, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Çimenlikte karşı karşıya gelen koç ve inekten koç, metrelerce gerilerek meşhur saldırı pozunu aldı.

HERKES SALDIRMASINI BEKLEDİ

Ekran başındaki herkes, koçun gerildikten sonra ineğe boynuzlarıyla vuracağını düşündü. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Koç, tam ineğin önüne geldiği sırada saldırmaktan vazgeçti.

10.4 MİLYON İZLENME ALDI

Hayvanların bu anları, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video, paylaşıldıktan kısa süre sonra 10.4 milyon izlenme aldı.