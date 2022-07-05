  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Yunanistan medyası Mustafa Kemal'in hayatını anlatan kitap dağıttı

Daha neler göreceğiz neler! Göbekten CHP’ye bağlı hukukçu (!) HDP listesinde

Böyle bir seçim anketi görülmedi! CHP'ye öyle bir gaz verdiler ki...

Karadeniz gazını karaya ulaştıracak! İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

‘Abdest alan' Gergerlioğlu'na bir hodri meydan daha! ‘Cesaretin varsa…’

Bak sen şu yaptıkları hokkabazlığa! Enflasyonu şişiren ENAG’ın maskesi düşürüldü

Böyle üçkağıt görülmedi! CHP’li isimden büyük skandal

Altınla ilgili flaş yorum geldi! "Hemen bunu yapın" deyip uyardılar

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi
Yerel Kızgın koç, inek karşısında metrelerce gerilip pozisyon aldı! Sonra olanlar ise tık rekoru kırdı
Yerel

Kızgın koç, inek karşısında metrelerce gerilip pozisyon aldı! Sonra olanlar ise tık rekoru kırdı

Kızgın bir koç, inek karşısında meşhur gerilme pozisyonu aldıktan sonra duraksadı. Ardından ineğe boynuzlarını geçirmesi bekleyen koçun vazgeçip yavaşladığı anlar, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:12:00 - 2022-07-05 17:14:44

Koç ve inek arasında yaşananlar, sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Çimenlikte karşı karşıya gelen koç ve inekten koç, metrelerce gerilerek meşhur saldırı pozunu aldı.

HERKES SALDIRMASINI BEKLEDİ

Ekran başındaki herkes, koçun gerildikten sonra ineğe boynuzlarıyla vuracağını düşündü. Ancak bu sefer beklenen olmadı. Koç, tam ineğin önüne geldiği sırada saldırmaktan vazgeçti.

10.4 MİLYON İZLENME ALDI

Hayvanların bu anları, sosyal medyada da günün en çok izlenenleri arasına girdi. Video, paylaşıldıktan kısa süre sonra 10.4 milyon izlenme aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23