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Yerel Kız yurdu önünde şüpheli çanta! Ekipler harekete geçti
Yerel

Kız yurdu önünde şüpheli çanta! Ekipler harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-07-06 06:58:00 -
Kız yurdu önünde şüpheli çanta! Ekipler harekete geçti

Gümüşhane'de kız yurdu önündeki durağa bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Zeynep Ana Kız Yurdu önünde yer alan durakta meydana geldi.

Durakta şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift yönlü olarak kapatıldı.

Bölgeye gelen özel kıyafetli bomba imha ekipleri fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu tespit edilirken çift taraflı trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

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