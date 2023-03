Kıyma, kuşbaşı ile evde pide tarifi: Beklenmedik misafirlere olay hamle! Pratik tarifleri hemen yapın

Evde pide hamuru yapımı, evde kuşbaşılı, kıymalı pide tarifi kimsenin 'hayır' diyemediği lezzetler arasında yerini alıyor. Kendi kuşbaşılı ve kıymalı pidenizi evinizde çok kolay yöntemlerle hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık pide hamuru ve kenarlarının çıtırlığı ile kıymalı pide tarifi tüm mutfağınızın mükemmel kokmasını sağlayacak. İftar sofralarının şimdiden vazgeçilmezi olacak kıymalı pide tarifi için malzemeleri hazırlayın. Peki, evde kuşbaşılı pide, kıymalı pide nasıl yapılır? İşte kıymalı, kuşbaşılı pide tarifleri...

Kuşbaşılı Pide Tarifi İçin Malzemeler

Kuşbaşılı Pide Tarifi Nasıl Yapılır?

Un bir kaba alınır. Ortasına havuz açılır. İçine bir yumurta kırılır.

Tuz unun yukarı daire kısmına gezdirilir, maya ile en son temas etmesi için.

1 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı şeker ve maya konur, karıştırılır. Köpük köpük olunca, mayaya gelmiş demektir.

Sıvı yağ, süt ve maya da havuza dökülür.

Çatal ile karıştırılarak, hamur yoğurma işlemi başlar. Önce el ile değil, çatal ile karıştırırsak hem hamur elimize yapışmaz hem de tüm karışım birbirine yedirilir.

Sonrasında hamur elimizle yoğrulur. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Un oranını kendinize göre ayarlayınız. Çünkü kullanılan bardak, hatta yumurta bile sıvı ve kuru karışımı etkiliyor.

Hamurumuz bir saat mayaya gelmesi için dinlendirilir.

Bu arada etler kuşbaşı doğranır. Bir tencereye alınır ve 1 bardak su ile pişirilir.

Soğanlar yemeklik doğranır ve sıvı yağ ile kavrulur.

Yemeklik doğranan biberler de tavaya alınır.

Biraz kavrulduktan sonra, kuşbaşı etler ilave edilir.

Tuzu ve baharatları ayarlanır, karıştırılır.

Ardından domates ilave edilir, karıştırılır ve ocağın altı kapatılır.

Mayaya gelen hamurumuz, bezelere ayrılır.

Bezelere un serpilir ve merdane yardımı ile açılır.

Açılan hamur, yağlı kağıt serilen fırın tepsisine konulur.

Üzerine kuşbaşılı karışım konur ve kenarları kapatılıp, pide şekli verilir.

Bir kaseye yumurta sarısı ve sıvı yağ konur, çırpılır. Pide kenarlarına bu karışım sürülür.

Tüm bezelere bu işlem uygulanır ve fırına verilir. Üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Piştikten sonra fırından alınır ve pide kenarlarına eritilmiş tereyağı sürülür. Sıcak servis edilir.

İlginizi çekebilir→ Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? 6 Kesin çözüm: Altında olan lekeleri resmen söküp atıyor! Püf noktasıyla ezber bozuyor → TIKLAYINIZ

Kıymalı pide tarifi

Hamuru İçin;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1,5 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kuru maya ya da 1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

5-6 su bardağına yakın un

İçi İçin;

500 gr dana kuşbaşı et

3 adet kuru soğan

4 adet yeşil sivri biber

2 adet kırmızı kapya biber

1 adet domates

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber, kimyon

1 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri İçin;

Yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (fırından çıkan pidelerin kenarlarına sürmek için)

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

2 yumurta (birinin sarısını üzeri için ayırın)

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 paket toz maya

5-6 su bardağı kadar un

İç malzemesi için;

250 gr kıyma

1 kuru soğan (ince kıyılmış)

2 domates(küp küp doğranmış)

2 sivri biber (küçük doğranmış)

1 çorba kaşığı domates salçası

Bir tutam maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Arzuya göre üzerine kaşar peyniri rendesi

Kıymalı Pide Nasıl Yapılır?

Artık dışarıda kıymalı pide yemek zorunda kalmayacaksınız! Evinizde çok kolay malzemeler ile mutfağınızı buram buram kıymalı pide kokutacak kıymalı pide tarifini sizinle paylaşıyoruz. İç harcını patatesli pide, peynirli pide ya da sebzeli pide olarak da yapabilirsiniz. Ama emin olun en güzeli ve en vazgeçilmezi kıymalı pide olarak biliniyor. İftar sofralarının da şimdiden baş tacı olacak bu lezzeti mutlaka evinizde deneyin.

Adım adım tarif...

Evde kıymalı pide nasıl yapılır? Evde pide tarifi

Birinci adım: Derin bir yoğurma kabına ılık suyu, mayayı, şekeri, yumurtayı ve zeytinyağı alıp çırpın.

İkinci adım: Unu yavaş yavaş ilave ederek hamuru karıştırmaya başlayın. Tuzu ilave edelim. (Hamurun çok iyi kabarması için tuzu en son ekleyin.)

Üçüncü adım: Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin ve üzerini kapatıp ılık bir yerde 45 dakika mayalandırın.

Dördüncü adım: İç malzemesi için tüm malzemeyi çiğden doğrayıp karıştırın.

Beşinci adım: Hamurdan 12 beze çıkarın be oval bir şekilde açın.

Altıncı adım: Harcı üzerine yayın ve pide şeklini verin.

Yedinci adım: Yumurta sarısını biraz sulandırın ve pidelerin kenarlarına sürün.

Sekizinci adım: 190 derece önceden ısıtılmış fırında yarı yarıya kızartın. Üzerine kaşar rendesi ilave edip tamamen kızarmasını sağlayın.

Son adım: Fırından çıkınca kenarlarına tereyağı sürüp üzerini örtün, 10 dakika sonra servise hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

Merak edenler için; Et fiyatlarında 3 farklı tarife uygulandı!

Et fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ortak çalışmaya giderek Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Bugünden itibaren PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 190 TL, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 210 TL'den satışa çıktı. Kıymanın 119 TL, kuşbaşının ise 129 TL'den satıldığı Et ve Süt Kurumu'na gelenler ise yeni mağaza talebinde bulundu. Kasaplar ve PERDER üyesi olmayan marketlerde ise kıyma 320, kuşbaşı ise 350 liraya satılıyor.



İlginizi çekebilir→ Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif → TIKLAYINIZ