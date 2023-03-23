Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? 6 Kesin çözüm: Altında olan lekeleri resmen söküp atıyor! Püf noktasıyla ezber bozuyor

Mutfakta en çok kullandığımız araç gereçlerden biri olan çaydanlık, yeterli temizlenmediğinde ya da suyun türüne bağlı olarak, çaydanlıklarda ya da semaverlerde kireçlenme sorunu ortaya çıkıyor. Bu nedenle çaydanlıkların sürekli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir?

Limon ve Karbonat

Limon Tuzu

Sirke ve Tuz

Patates Kabuğu

Karbonat & Sirke

Kabartma Tozu

Eğer kimyasal maddelerden uzak kalarak en doğal yöntemler ile çaydanlıkları temizlemek istiyorum diyorsanız, çok uzaklara gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu sayfada çaydanlık kirecini temizleme üzerine doğal ve etkili bilgiler derlendi. Kireç tutmuş çaydanlık nasıl temizlenir diye kara kara düşünenler çözüm için doğru yerdeler!

Çaydanlık içinin kireci nasıl temizlenir, çelik çaydanlık kireci nasıl temizlenir, demlik kireci nasıl temizlenir, evde çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Tüm bu soruların cevaplarını ve malzemesine göre hangi yöntemin hangi çaydanlık ve kettle için daha iyi sonuç verebileceğini yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha temiz ve kaliteli çaylar için çaydanlık kirecini ne çözer sorusunu burada şimdi yanıtlıyoruz. Çaydanlık ve kettle kireci temizleme artık daha kolay!

Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir? 6 Kesin Çözüm

1) Limon & Karbonat

Çaydanlık kireç karbonat sürekli çay demlenen evlerde gündemde olan kelimelerdir. Kireçli suların olduğu şehirlerde her evde bolca karbonat yer alır. Karbonat ise çaydanlık içinde oluşan kireç problemini ortadan kaldırmada etkilidir.

Karbonatın kireç temizleme etkisine bir de limonun parlatıcı özelliği eklendiğinde, çaydanlıklar yeni alınmış gibi duracaktır. Kim istemez ki yenilik hissini oluşturmayı?

Temizlemek istediğiniz çaydanlık içine, 1 paket karbonat dökün ve 1 adet limonu da birkaç parçaya keserek karbonatın üzerine atın.

Daha sonrasında çaydanlığın yarısını su ile doldurun.

Çok fazla su doldurursanız kaynama esnasında taşma problemi ile uğraşabilirsiniz.

Çaydanlığı kısık ateşte kaynamaya bırakın ve kirecin dakikalar içinde çözüldüğüne şahit olun.

Bu yöntemi deneyerek kireçlenen çaydanlıkları kısa sürede tertemiz yapabilirsiniz.

Eğer bölgenizde kireçlenme çok sıkça yaşanıyorsa, haftada iki defa deneyebilirsiniz.

Kettle kireci nasıl temizlenir karbonat yöntemi kettle için de uygulanabilir mi derseniz cevap evettir.

Su ısıtıcınızı suyla doldurup içine yaklaşık bir kaşık karbonat ekleyin.

Yarım saat kadar bekledikten sonra karbonatlı suyu döküp ısıtıcının içini duru suyla temizleyebilirsiniz.

Özellikle çaydanlıktaki kalın kireç nasıl temizlenir diye düşünüyorsanız limon ve karbonat etkisinden yararlanabilirsiniz. Karbonat kireci kabartırken, limonla kireç temizleme işlemi iyice kolaylaşacaktır. Taşlaşmış kireç nasıl temizlenir diyorsanız bu uygulamayı birkaç kez arka arkaya yapabilirsiniz.



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2) Limon Tuzu

Limon tuzu ile çaydanlık kireci nasıl temizlenir sorusunu adım adım anlatalım. Çaydanlık kireci limon tuzu ile kolayca temizleniyor. Nasıl mı temizlenecek? Hep beraber deneyelim.

Kireçlenme sorunu yaşadığınız çaydanlığın ya da demliğin dibini kapatacak şekilde limon tuzu ekleyin.

Şimdi de limon tuzunun üzerine su eklemeye başlayın.

Çaydanlığın yarısını su ile doldurduğunuzda kaynatma işlemine geçebilirsiniz.

Yoğun kireç toplayan çaydanlıkları 20 dakika kadar kaynatabilirsiniz.

Kireçlerin çözülmeye başladığı anda ocağın altını kapatın ve bir fırça yardımı ile birkaç defa temizleyin.

Sonrasında soğuk su ile duruladığınız çaydanlığı kurumaya bırakın.

Kettle kireci nasıl temizlenir sorusuna cevaben de limon tuzu kullanabilirsiniz.

Isıtıcının kireçli kısmını suyla doldurduktan sonra yaklaşık bir kaşık limon tuzunu koyup kaynatırsanız kirecin temizlendiğini görebilirsiniz.

Emaye çaydanlık kireci nasıl temizlenir diyenleri de buraya alalım!

Emaye çaydanlığınızı su ile doldurup içine 2-3 kaşık limon tuzu katarak kaynatmanız yeterlidir.

İşlem sonrasında çaydanlığı duru su ile güzelce yıkadığınızda pırıl pırıl bir sonuca erişebilirsiniz.

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3) Sirke & Tuz

Çaydanlık kireci sirkeyle nasıl temizlenir sorusu hiç bu kadar kolay yanıtlanmamıştı. Şimdi yanıta odaklanalım. Sirke hemen hemen her tür temizlikte uygulanırken sirkeyle kireç temizleme de elbette mümkün. Sirke ile çaydanlık temizleme yapmak için adımlar da oldukça basit!

1 çay kaşığı kadar sirkeyi çaydanlığın içine dökün.

Ardından 1 yemek kaşığı, eğer kireçlenme çoksa 2 yemek kaşığı sofra tuzunu sirkenin üzerine ekleyin.

10 dakika kadar bekleterek kirecin ortadan kaybolmasını sağlayın.

Eriyen kireç, suya dağılacağı için bulaşık süngeri yardımı ile çaydanlığı iyice yıkayın.

Sirke kokusunun geçmesi için çaydanlığı güzelce yıkayıp kurutmanızı öneririz.

Özellikle alüminyum çaydanlık kireci nasıl temizlenir diye merak edenler bu yöntemi uygulayabilirler. Elektrikli çaydanlık kireci nasıl temizlenir diye düşünenler de bu uygulamayı yapabilirler. Sirke temizlikte kullanılır ama sirke kirece iyi gelir mi gerçekten diye düşünerek kafanız biraz karışmış olabilir. Beyaz sirke yüzeylere zarar vermeden kireci temizleyebilen bir içeriğe sahiptir.



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4) Patates Kabuğu

Çaydanlık temizleme yöntemlerine son zamanlarda bir yenisi daha eklendi. Patates kabuğunun çaydanlık kirecini çözme konusunda başarılı olduğu bilinmektedir. Karbonatla kireç temizleme de mümkündür. Nasıl mı?

Patates kabuklarını soyup çaydanlık içine atarsanız bu yöntem için gerekli olan ilk adımı atmış olursunuz.

Şimdi sıra ikinci adımda: Patates kabuklarının üzerini geçecek şekilde sıcak su ilave edin ve 15 dakika kadar kaynamasını sağlayın.

Kaynayan çaydanlık içindeki kireçler de kaynama esnasında temizlenecektir.

Bu yöntemi her patates yemeğinden sonra deneyerek ekonomik bir temizlik yapabilirsiniz.

5) Karbonat & Sirke

nefisyemektarifleri'ne göre: Karbonatın mutfak eşyalarını temizleme konusundaki başarısı, birçok kişi tarafından bilinmektedir. Şimdi de karbonat ve sirke kullanarak çaydanlık kireci temizlenecek hazır mısınız?

1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçlenen çaydanlık ya da kettle içine ekleyin.

Çaydanlığın yarısını ise su ile doldurup kaynatma evresine başlayın.

Siz çaydanlığın içindeki malzemeleri kaynatırken, kireçler de saniyeler içinde temizlenmeye başlayacaktır.

Fırça ya da sünger kullanarak son dokunuşu yapabilirsiniz.

Karbonat ve sirke kokusunun demlik içinde kalmasını önlemek için, bol su ile durulamanızı tavsiye ederiz.

Bakır çaydanlık kireci nasıl temizlenir ya da granit çaydanlık kireci nasıl temizlenir diye kara kara düşünüyor musunuz? Birçok çaydanlık türü için uygun olan bu yöntem tam size göre!



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