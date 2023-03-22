Biberiye çayı nasıl yapılır Saraçoğlu? Bitki çayı deyip geçmeyin: Etkileri gerçekten şaşırtıcı! İşte tarif

Biberi bitkisi merak ediliyor. Peki biberiye çayı nasıl yapılır? İşte yanıtı...Biberiyenin faydaları İbrahim Saraçoğlu: Migren için biberiye çayı kürü tarifi! Biberiye çayının faydaları ve zararları

Biberiye bitkisi özellikle Akdeniz çevresinde yaygın olarak yetişmekte ve süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Kendisinden üretilen çayı ise birçok hastalığın giderilmesi için şifalı bitki niyetine uzun yıllardan beri kullanılmıştır. Biberiye çayı vücudun çeşitli bölgelerine sağladığı faydalarla son derece etkili şekilde kullanılmakta ve insanlara hizmet etmektedir. Biberiye bitkisinin toplanması ve kurutulmasıyla elde edilen bu çay, insanların çeşitli şikayetlerini gidermede ve yardımcı olmada etkili bir şekilde tüketilmektedir.

BİBERİYE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencere ya da cezve içine 1 bardak su koyup kaynatın. Kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı toz ya da taze biberiye ekleyip 5-10 dakika daha kaynamaya bırakın. Biberiyenin tüm aromasını suya bırakmasını sağlayın. Biraz ılımasını bekledikten sonra fincanın içine süzün.

BİBERİYENİN FAYDALARI

Biberiye çayının en etkili olduğu konulardan biri hafıza. Kendisi hafızayı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda konsantrasyonun da artmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu özelliğini sadece kokusuyla bile hissettirebiliyor.

Beynin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan baş ağrılarına da iyi geldiği biliniyor. Bu etkisinden faydalanmak için demlenen biberiye çayının buharının solunması tavsiye ediliyor.

Buhar banyosu da denilen bu yöntem uygulandığında biberiye çayı solunum yolları sorunlarına da çözüm oluyor, burun tıkanıklıklarının hızla geçmesini sağlıyor.

Antioksidan etkisi sayesinde ödem attırıcı ve idrar söktürücü özellikler gösterdiği de biliniyor.

DİĞER TARİF: Bir kabın içerisine bir bardak su koyup kaynatmanız gerekir. Ortalama yarım avuç ya da 1 tatlı kaşığı biberiyeyi kaynamış suya ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar demlenmesini beklemelisiniz. Demlendikten sora biberiyeleri süzüp suyunu tüketebilirsiniz. Tadı acı gelirse, bal ya da limon suyuyla tatlandırabilirsiniz.

Biberiye çayı yan etkileri

Biberiye çayı bazı kişilerde alerjik etkiler gösterebilir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastası olanlarda, kan basıncını artırıcı etki yaparak olumsuz sonuçlara yol açabilir. Epilepsi hastası olanların biberiye çayı tüketmeleri doğru değildir.

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