Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

ALİ KARAHASANOĞLU

İrticanın birinci tehlike, PKK’nın ise artık ikinci tehlike olduğunu söyleyen Güven Erkaya öldüğünde, rahmetli Hasan Karakaya ağabey dikkat çekici bir yazı kaleme almış ve Akit gazetesi manşetten de “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye haykırmıştı..

Hayatını dindarlara küfretmekle geçiren, alnı secdeli insanları tahkir eden nice soytarının ölümünde, yine hakettikleri başlıkla kendilerine hitap etmiştik..

Kimisi Bekir Coşkun gibi hayvana müşfik ama insana zalimliği elden bırakmayan bir gazeteci idi.

Kimisi Vural Savaş gibi, akit’in okurun sesi köşesine varıncaya kadar her sayfasını, satırını okuyup, iddianamelere konu edinen bir başsavcı idi.

Kimisi seçilmişlere had bildirmeye kalkan Hakkı Karadayı-Teoman Koman gibi general emeklisi.

