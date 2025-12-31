  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren
Gündem

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, geçmişte dindarlara ve bu milletin değerlerine saldıran isimlere karşı tavizsiz duruşlarını hatırlatarak, günümüzde "mazlumiyet" edebiyatı yapan Ahmet Taşgetiren'i sert sözlerle eleştirdi. Karahasanoğlu, Taşgetiren'in Kenan Evren üzerinden yola çıkarak sözü bugünkü iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirmesini "şirin görünme çabası" olarak nitelendirdi.

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

 ALİ KARAHASANOĞLU  

İrticanın birinci tehlike, PKK’nın ise artık ikinci tehlike olduğunu söyleyen Güven Erkaya öldüğünde, rahmetli Hasan Karakaya ağabey dikkat çekici bir yazı kaleme almış ve Akit gazetesi manşetten de “Hakkımızı helal etmiyoruz” diye haykırmıştı..

 

Hayatını dindarlara küfretmekle geçiren, alnı secdeli insanları tahkir eden nice soytarının ölümünde, yine hakettikleri başlıkla kendilerine hitap etmiştik..

Kimisi Bekir Coşkun gibi hayvana müşfik ama insana zalimliği elden bırakmayan bir gazeteci idi.

Kimisi Vural Savaş gibi, akit’in okurun sesi köşesine varıncaya kadar her sayfasını, satırını okuyup, iddianamelere konu edinen bir başsavcı idi.

Kimisi seçilmişlere had bildirmeye kalkan Hakkı Karadayı-Teoman Koman gibi general emeklisi.

 ...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

k.a.

taşgetiren melek gibi bir adamdı. şimdi şeytana hizmet ediyor. hayretler içerisindeyim.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23