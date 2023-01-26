  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gıda Kıyır kıyır kandil simidi tarifi
Gıda

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Mübarek Regaip kandili sebebiyle pek çok kişi evlerinde simit hazırlamak istiyor. İşte, ev yapımı denenmiş kandil simidi tarifi....

Yeniakit Publisher
2023-01-26 09:15:00 -
Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Kandil günlerinde oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir yapmak, sadaka vermek son derece önemlidir. Bu kıymetli günde pek çok kişi tatlı, tuzlu ikramlıklar hazırlayarak komşularına dağıtır. Bu sebeple kandil simidi tarifi çokça merak ediliyor. İşte, denenmiş tam ölçülü kandil simidi tarifi....

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi

Malzemeler:

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)

1 yemek kaşığı sirke

3 yemek kaşığı yoğurt

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Susam

Yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.

Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.

Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.

Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.

Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.

Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?
Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Sütlü irmik helvası tam ölçülü | Kolay irmik helvası nasıl yapılır?

Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü puding kurabiye tarifi
Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü puding kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Pudingli kurabiye nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü puding kurabiye tarifi

Yağlama nasıl yapılır? Kayseri usulü yağlama şebit tarifi
Yağlama nasıl yapılır? Kayseri usulü yağlama şebit tarifi

Kadın - Aile

Yağlama nasıl yapılır? Kayseri usulü yağlama şebit tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23