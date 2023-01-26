Kıyır kıyır kandil simidi tarifi
Mübarek Regaip kandili sebebiyle pek çok kişi evlerinde simit hazırlamak istiyor. İşte, ev yapımı denenmiş kandil simidi tarifi....
Kandil günlerinde oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir yapmak, sadaka vermek son derece önemlidir. Bu kıymetli günde pek çok kişi tatlı, tuzlu ikramlıklar hazırlayarak komşularına dağıtır. Bu sebeple kandil simidi tarifi çokça merak ediliyor. İşte, denenmiş tam ölçülü kandil simidi tarifi....
Kıyır kıyır kandil simidi tarifi
Malzemeler:
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta (Beyazı dışı için kullanılacak)
1 yemek kaşığı sirke
3 yemek kaşığı yoğurt
5 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mahlep
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
Susam
Yoğurma kabının içerisine yumurta sarısı, yoğurt, sıvıyağ ve tereyağı iyice karıştırılır.
Ardından karışıma sirke, tuz, şeker ilave edilir.
Kabartma tozu ve mahlep elenerek karışıma eklenir.
Sonra ise elenmiş un azar azar ilave edilir.
Hamurdan küçük parçalar koparıp halka şekli verdiğiniz simitleri önce yumurta akına ardından susama batırıp tepsiye yerleştirilir.
Simitlerinizi 180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.