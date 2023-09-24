Kıyır kıyır buzluk poğaçası (Mayasız): Poğaça yaparken hamura mutlaka eklemelisiniz! Yumuş yumuş

Kıyır Kıyır Buzluk Poğaçası (Mayasız) Tarifi İçin Malzemeler

4 yumurta (2 sinin sarısı üstüne)

1 paket margarin

1 çay bardağı zeytin yağı

2 tatlı kaşığı sirke

1 çay bardağı süt

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı;

Peynir

Maydanoz

Pul biber

Üzeri için ;

Yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Kıyır Kıyır Buzluk Poğaçası (Mayasız) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamur için bütün malzemeler mutlaka oda sıcaklığında olmalı.

Hamuru için olan bütün malzemeleri un ve kabartma tozu hariç bir kaba alın ve margarin eriyene kadar karıştırın.

Sonra bir miktar un ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.

Kontrollü şekilde unu yavaş yavaş ekleyin ve kulak memesinden birazcık daha sert bir hamur elde edin.

Peynir(ben süzme peynir kullandım) maydanoz ve pul biberi karıştırın.

Hamurdan büyükçe bezeler yapın ve oklava yardımıyla ne ince ne kalın yaklaşık 1 cm kalınlığına açın.

Geniş ağızlı bir bardakla hamuru daire şeklinde kesin.

Daire şeklindeki hamurların içine harcı koyup kapatın ve kenarlarını çatalla bastırarak şekil verin.

Tepsiye yağlı kağıdı serip poğaçaları dizin üzerine yumurta sarısını ,sürüp, çörek otu ve susamla süsleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrollü şekilde kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Poğaçaları soğuduktan sonra buzlukta saklayıp istediğiniz zaman buzunu çözüp tüketebilirsiniz tazeliği kaybolmayacaktır.