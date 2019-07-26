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KİTSO Başkanı Celkanlı Basın mensupları ile bir araya geldi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:16
KİTSO Başkanı Celkanlı Basın mensupları ile bir araya geldi

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar ile yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla Sögütlüdere Restorantta bir araya geldi. KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, göreve gelmeden önce vaat ettiği 23 projeden 13’nü hayata geçirdiklerini ifade ederek, “KİTSO Haber adı altında 6 aylık bültenlerde şeklinde bastırarak üyelerimize ulaştırdık.23 projeden 13’ünü gerçekleştirdik. Geriye kaan 10 projeyi de hayata geçirmek için çalışacağız.. Projelerimizden biri olan gezici tır projesiinşallah 2020’nin bahar ayında faaliyete geçirerek Kilis’in yöresel ürünlerini Türkiye’nin 80 iline göndererek tanıtacağız”


Mücbir sebep nedeniyle borçların 60 aya uzatılması isteniyor


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis’e atılan rokteler nedeniyle mucbir sebep ilan edildiğini, verilen sürenin sona erdiğini ifade ederek, “ Vergi borçları ile ilgili esnaflarımız zor durumda. Borçların 24 ay takside bölünmesi esnafımız için daha zor şatları beraberinde geçirecektir. Bunun 60 aya yani 5 yıla yayılması için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü esnafımızın vergi ve sigorta borçları 60 aya bölünürse daha kolay ödeyeceklerdir. Bu konuda siyasilerimiz ile de devamlı temas halindeyiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:16
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