KİT’lerin yatırımları yüzde 17 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Bakanlık portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

5.5 milyarlık ödeme

Geçen yıl bütçeden KİT’lere 15,4 milyar lira sermaye ve 2.1 milyar lira görevlendirme bedeli olmak üzere 17.5 milyar lira ödeme yapılırken KİT’lerden bütçeye gerçekleştirilen ödemeler ise 1.9 milyar lira temettü, 1 milyar lira hasılat payı ve 2.6 milyar lira kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5.5 milyar liraya ulaştı.

Aktifleri arttı

KİT’lerin aktif büyüklüğü 2020 sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 11.8 artarak 310.3 milyar lirayı buldu.

Brüt satışlar ise söz konusu dönemde yüzde 4.7 artış göstererek 160.7 milyar lira olurken 2020 yılında mal-hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azaldı.

Bu durum satışların karlılığını olumlu etkilerken KİT sisteminin 2019 yılı sonunda 1.7 milyar lira olan dönem net zararı 2020 yılında 825.8 milyon lira net kara dönüştü.

Geçen yıl KİT’lerde istihdam edilenlerin sayısı 99 bin 235 kişiye gerilerken toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17.5 artarak 15 milyar lira oldu.

KİT’lerin yatırım harcaması 2020 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17.2 artarak 23.8 milyar liraya ulaştı.

Yatırımlar artacak

Öte yandan, bu yıl KİT yatırımlarının 43 milyar 487 milyon 704 bin lirayı bulması bekleniyor.

Kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lerin 2022’de 61 milyar 870 milyon 156 bin lira yatırım yapması planlanırken bu tutar 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira olarak belirlendi.