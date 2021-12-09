  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KİT’lerin yatırımları yüzde 17 arttı
Ekonomi

KİT’lerin yatırımları yüzde 17 arttı

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) geçen yıl sonu itibarıyla yatırımlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17.2 artırarak yaklaşık 23.8 milyar liraya yüksetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:34:00 -
KİT’lerin yatırımları yüzde 17 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Bakanlık portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

5.5 milyarlık ödeme

Geçen yıl bütçeden KİT’lere 15,4 milyar lira sermaye ve 2.1 milyar lira görevlendirme bedeli olmak üzere 17.5 milyar lira ödeme yapılırken KİT’lerden bütçeye gerçekleştirilen ödemeler ise 1.9 milyar lira temettü, 1 milyar lira hasılat payı ve 2.6 milyar lira kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5.5 milyar liraya ulaştı.

Aktifleri arttı

KİT’lerin aktif büyüklüğü 2020 sonunda bir önceki yıla kıyasla yüzde 11.8 artarak 310.3 milyar lirayı buldu.

Brüt satışlar ise söz konusu dönemde yüzde 4.7 artış göstererek 160.7 milyar lira olurken 2020 yılında mal-hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 0.3 azaldı.

Bu durum satışların karlılığını olumlu etkilerken KİT sisteminin 2019 yılı sonunda 1.7 milyar lira olan dönem net zararı 2020 yılında 825.8 milyon lira net kara dönüştü.

Geçen yıl KİT’lerde istihdam edilenlerin sayısı 99 bin 235 kişiye gerilerken toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17.5 artarak 15 milyar lira oldu.

KİT’lerin yatırım harcaması 2020 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17.2 artarak 23.8 milyar liraya ulaştı.

Yatırımlar artacak

Öte yandan, bu yıl KİT yatırımlarının 43 milyar 487 milyon 704 bin lirayı bulması bekleniyor.

Kamu payı yüzde 50’nin üzerinde olan KİT’lerin 2022’de 61 milyar 870 milyon 156 bin lira yatırım yapması planlanırken bu tutar 2023 için 63 milyar 875 milyon 612 bin lira, 2024 için de 63 milyar 846 milyon 624 bin lira olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, helikopterin düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları k..
İzmir'de
Ekonomi

İzmir'de "Libya" hareketliliği

25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan sefer kapsamında Libya'nın Misrata kentinden İzmir'e gelen yolcu gemisi, çarşıları hareketlendirdi..
Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var
Gündem

Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz şehit oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay