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Yaşam Kitap okurken uykunun gelmemesi için yapılması gerekenler
Yaşam

Kitap okurken uykunun gelmemesi için yapılması gerekenler

Kitap okuyan insanların çoğunda uyku bastırması problemi oluyor. Kitap okurken uykuyu dağıtmak için çözümler var. Peki kitap okurken uykunun gelmemesi için yapılması gerekenler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:52:00 -
Kitap okurken uykunun gelmemesi için yapılması gerekenler

Kitap okumak zihni güçlendirir, düşünme yetisini geliştirir. İlim elde etmenin en sağlam yolu kitaplara sarılmaktır.

Kitap okuyanların ortak sorunları ise kitap okurken uyku bastırmasıdır. Bunun pek çok çözümü bulunuyor. Peki kitap okurken uykunun gelmemesi için yapılması gerekenler nelerdir?

- Kitap okurken uyku bastırmasına çözümler için ilk yapılması gereken kitap okuyacak mekanı düzgün seçmektir. Oturacağınız yer ve pozisyon eğer çok rahat olursa uyku bastırması normaldir. Dolayısıyla dik pozisyonda ve sert bir zeminde oturmak daha iyi olacaktır. Ayrıca kitap okumaya başlamadan önce egzersiz yapmak da uykunuzu açacaktır.

- Kitap okuma zamanı olarak sabahı seçmek kitap okurken uyumanıza engel olacaktır. Genelde akşam kitap okurken uyku bastırması daha çok olur.

- Kitap okuduğunuz mekanın ışığını iyi ayarlamak gerekir. Çok yüksek ya da çok düşük ışık, kitap okumanıza zarar verir.

- Eğer kitap okurken uyku bastırıyorsa bulunduğunuz ortamı pencere veya kapı açarak havalandırın.

- Kitap okurken uyanık kalmak için çay ya da kahve tüketebilirsiniz. Aynı zamanda arkada hafif seste bir müzik açabilirsiniz.

- Okumanıza ara verebilir, biraz dolaştıktan sonra tekrar okumaya devam edebilirsiniz.

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