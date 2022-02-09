Kitabını satamayan hükümete saldırıyor

YENİ AKİT/ANKARA

Bindiği son model ultralüks otomobillerle açık açık övünmeyi maharet sanan Cem Yılmaz attığı son mesajla ödenen vergilerin hizmetlere gitmediğini imâ ederek tepkilerin odağı haline gelmişti. Algı operasyonuyla Zülfü Livaneli'ni örnek alan Cem Yılmaz’ın asıl derdinin kitapları olduğu ortaya çıktı.

Kitabı tanıtmak için duyar kasıyor

Cem Yılmaz bütün tepkileri üzerine çektikten birkaç gün sonra yaptığı yeni paylaşımda; “Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi” diyerek kitapların reklamını yaptı.

Zülfü Livaneli de aynısını yapmıştı

Geçtiğimiz Temmuz ayında aynı yöntemi Zülfü Livaneli de uygulamıştı.

FETÖ ile Ecevit'i gündeme getirip, Deniz Baykal'ın tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısı olduğunu iddia ederek "Türk politikasında sünni baskı var" algısı oluşturmaya kalkan Livaneli'nin derdi ortaya çıkmıştı. Livaneli'nin 'Balıkçı ve oğlu' isimli yeni bir kitap yazdığı, kitabını baskıya verdiği için de gündeme gelerek adından bahsettirip kitap satışlarını arttırmayı hedeflediği tespit edilmişti.