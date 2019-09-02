Birçok evin mutfağında, sevgi ve binbir emekle hazırlanan konserveler, kış sofralarını süslemek için zamanını bekliyor. Hazırlığa yeni başlayanlar içinse, püf noktaları ve ince ayrıntıları biz sunuyoruz. İşte kışlık menemen konservesi yapmanın detayları...

Kışlık menemen nasıl hazırlanır?

Öncelikle konserve yapacağınız malzemeleri çok iyi seçmelisiniz.

Genellikle büyük alüminyum tencerelerde yapılan menemenlerin, saha sağlıklı olması adına, çelik tencerelerde kaynatılması gerekir.

Hangi tencere daha sağlıklı?

Kavanozların ve kavanoz kapaklarının steril şekilde temizlenmesi gerekir.

Malzeme kavanoza boşaltıldıktan sonra, kapağı attırmadan ve zorlamadan takmanız gerekir. Aksi takdirde kapak atacaktır. Olmayan kapağı zorlamadan başka bir kavanoza denemek için kenara ayırın. Bu sproblem yeni kapaklarda bile görülebilir. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekir.

Malzemeler

15 kilo domates

1 su bardağı sıvıyağ

1,5 kilo biber

2 tatlı kaşığı tuz

Öncelikle domateslerinizi kaynar suyun içerisinde bekleterek kabukların çabuk soyulması için ön hazırlık yapın.

Domatesleri ve biberler, küçük küçük doğrayıp hazırlandıktan sonra, kenara alın.

Tencerenin içerisine sıvıyağını dökün ve bir süre sonra biberleri ilave edin.

Biberlerin çok fazla pişmesine izin vermeden domatesleride ilave edip, kaynatmaya başlayın.

Kaynama esnasında içerisine tuz atıp, yarım saat kadar kaynatın.

Ardından konserve yapacağınız şişeleri sıcak suyla çalkalayıp, içerisine domates karışımı ilave edin.

Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra, ters çevirip, temiz bir sofra bezine yerleştirin.

Bütün konserveler bittikten sonra, sofra beziyle bütün konservelerin üstünü örtün.

Bir gece bu şekilde dinlendirin. Eğer konserveniz atmış ve kapağı gevşemişse, onu diğerlerinden ayırıp, 2 hafta içerisinde tüketmeye çalışın.

Kalan konserveleri kuru ve serin bir yerde saklayın.

Şimdiden kolay gelsin...