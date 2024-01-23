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Gündem Kışlada dehşet: 5 silah arkadaşını öldürdü
Gündem

Kışlada dehşet: 5 silah arkadaşını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-01-23 09:28:00 - 2024-01-23 09:32:09
Kışlada dehşet: 5 silah arkadaşını öldürdü

İran'ın Kirman kentinde bulunan kışlada bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan olaya ilişkin bilgi verdi. Gulamaliyan, "Askerlerimizden birinin yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

 

Saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini dile getiren İranlı komutan, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanmasına çalışıldığını aktardı.

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