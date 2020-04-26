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Aktüel

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya’nın Korkuteli ilçesinde denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.

2020-04-26 17:16:35 -
Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Antalya’nın Korkuteli ilçesinde denetimlerine aralıksız devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.


5 ilin geçiş güzergahı olan Korkuteli’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel uygulama yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. 23-25 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.


Diğer zamanlarda yüzlerce aracın geçtiği kavşağın ise boş olduğu görüldü. Cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolunu çok az aracın kullandığı görüldü. Polis ekipleri kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgelerini inceleyerek, vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

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