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Gündem Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı
Gündem

Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. İl Hıfzısıhha Kurullarının namazın pandemi kurallarına uygun şekilde kılınması için çalışma yapacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:32:00 -
Kısıtlamanın olacağı 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı? İşte cevabı

Koronavirüs salgını nedeniyle, yılbaşı öncesi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar da yasağın kapsamını ve yasaktan muaf olacak kişiler ile kısıtlamanın ilk gününün ne zaman olduğu gibi ayrıntıları araştırıyor.

Haber 7'nin edindiği bilgilere göre, İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

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Yorumlar

Cuma sorusu ortaya çıktı

1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, sorusu akıllara geldi. Cevabı da gerçekleştirilecek diye düşünüyorum.
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ayrıntılar geliyor

olay tüm yönleriyle soruşturulacak. sanırız ortaya da çıkacak. soruşturma sürdürülüyor.
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