Kısıtlama kapsamındaki İstanbul’da trafik kazası! Araç 100 metre aşağıdaki yola savruldu, ölü ve yaralı var
Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kapsamındaki İstanbul’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın bariyerlere çarptıktan sonra 100 metre aşağıda yer alan yolsa savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.
İstanbul TEM Bağcılar mevkiinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerleri geçip takla atarak, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan yola savruldu. Kazada yolcu koltuğunda bulunan bir kadın hayatını kaybetti, erkek sürücü ise ağır yaralandı.
100 metre aşağıdaki yola savruldu
Kaza, saat 06.30 sularında TEM Bağcılar Oto Center önü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine seyreden C. Çoban idaresindeki 59 NB 001 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aştı. Araç ardından savrularak yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan otoyol kenarındaki tel örgülerden takla atıp, yan yolda durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yolcu koltuğunda bulunan kadın G. Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü C.Çoban ise araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü C. Çoban, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise yolu güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri incelemenin ardından kadının cesedi morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.